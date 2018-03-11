傑哈巴特勒 斷骨軋黑幫

傑哈巴特勒（左）和隊上兄弟帶著軍火前往銀行對抗搶匪。（威望國際提供）

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中國時報
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傑哈巴特勒研究路線，將與搶匪進行道路追逐戰。（威望國際提供）

犯罪動作電影《極盜戰》由好萊塢明星傑哈巴特勒（Gerard Butler）主演，他在片中飾演追逐黑幫的超狂警探，日前宣傳電影揭露自己拚命三郎個性。

傑哈巴特勒表示在拍攝期間意外遇車禍，騎著重機撞上轎車，在空中翻了一圈後摔落在地，導致右腳5根骨頭骨折，雙腿腳踝和膝蓋皆受傷，但他面不改色在5周內跑7個國家宣傳電影《氣象戰》，並同時趕拍《極盜戰》，更為電影增重13公斤，「最後一天我還在一場動作戲傷了膝蓋，但不幸的是，我8天後又得去蘇格蘭拍新戲。」

最殺警察打最狂黑幫

48歲的傑哈以電影《300壯士：斯巴達的逆襲》奠定「硬漢」形象，曾嘗試愛情喜劇《賞金戀人》、犯罪驚悚片《重案對決》和文藝愛情類的《P.S.我愛你》等片，最近重回動作片懷抱，美媒形容他的行程「馬不停蹄」，《極盜戰》之後，又接下《Keepers》、《Angel Has Fallen》等片，日前被目擊和摩根費里曼（Morgan Freeman）在倫敦郊區拍攝爆破場景。

《極盜戰》在美上映寫下14億台幣票房佳績，傑哈同時擔任該片監製，儘管20多年來挑戰過眾多動作電影，但他認為片中縝密犯罪的劇情與火爆槍戰的場景都令人驚豔，他說：「片中有最殺警察、最狂黑幫、燒腦搶劫，還有飛車爆破與激烈槍戰，是我近年看過最屌的劇本。」該片將於16日上映。

(中國時報)

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