花蓮福容限定優惠 每晚1人500元

花蓮福容飯店

友善列印
中國時報
報導鄧盛宇

交通部觀光局為協助花蓮地區重振觀光及鼓勵民眾前往花蓮旅遊，即日起到6月30日，推出國人自由行「3355」旅宿活動，活動期間內，符合3人以上、19人以下同行，住宿觀光局網站公告之花蓮地區旅宿業者達3天2夜以上者，每人最高可享新台幣500元之住宿補助。（公司行號、機關團體及旅行社安排之旅遊團體恕不適用）

身為花蓮第一棟SRC鋼骨建築的花蓮福容飯店，也推出優惠專案，即日起到6月22日止，凡入住「你挺花蓮，福容挺你」專案，兩天一夜入住市景客房，專案價2999元，4人同行連續入住3天2夜，（每房最高入住以4人為限）即符合觀光局補助資格，每人最高補助500元，（2999元×2晚-500×4）/4人/2晚=499.75元，也就是說，平均每人每晚只要500元。

月底前入住客房升級

而3月底前入住還可升等海景家庭客房，4到6月期間如於假日（周六）或國定連續假日期間入住，每房每晚需加500元，每日限量10間，堪稱史上最狂吸客專案。

■Index

花蓮福容飯店

官網：www.fullon-hotels.com.tw/hl/

電話：（03）823-9988

\地址：花蓮市民生路（海岸路）51號

(中國時報)

五角使壞變黑幫老大 台灣人壽推小額終老保單

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。