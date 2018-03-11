花蓮福容限定優惠 每晚1人500元

2018年03月11日 01:18 中國時報 報導鄧盛宇

交通部觀光局為協助花蓮地區重振觀光及鼓勵民眾前往花蓮旅遊，即日起到6月30日，推出國人自由行「3355」旅宿活動，活動期間內，符合3人以上、19人以下同行，住宿觀光局網站公告之花蓮地區旅宿業者達3天2夜以上者，每人最高可享新台幣500元之住宿補助。（公司行號、機關團體及旅行社安排之旅遊團體恕不適用）

身為花蓮第一棟SRC鋼骨建築的花蓮福容飯店，也推出優惠專案，即日起到6月22日止，凡入住「你挺花蓮，福容挺你」專案，兩天一夜入住市景客房，專案價2999元，4人同行連續入住3天2夜，（每房最高入住以4人為限）即符合觀光局補助資格，每人最高補助500元，（2999元×2晚-500×4）/4人/2晚=499.75元，也就是說，平均每人每晚只要500元。

月底前入住客房升級

而3月底前入住還可升等海景家庭客房，4到6月期間如於假日（周六）或國定連續假日期間入住，每房每晚需加500元，每日限量10間，堪稱史上最狂吸客專案。

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花蓮福容飯店

官網：www.fullon-hotels.com.tw/hl/

電話：（03）823-9988

\地址：花蓮市民生路（海岸路）51號

(中國時報)