福斯商旅大白出動 單車出遊安啦

2018年03月11日 01:18 中國時報 報導郭隆富

GIANT捷安特致力發展臻卓越的自行車款，並藉由成立捷安特旅行社傳達品牌堅持的嶄新生活型態。至今，已服務超過1500梯次自行車旅遊、5.1萬人次車友，其中最讓人熟悉的身影，莫過於是暱稱「大白」的福斯商旅Caravelle補給車。

秉持著圓夢、探索、愉悅、感動、安心五大堅持，捷安特旅行車提供全包式服務，從餐食、住宿到自行車提供，並擁有經驗豐富的領騎、壓隊技師，服務人員都是熱愛騎乘自行車，了解騎乘需求，並使用專業保母車解決行李運送、排除故障、提供食物與飲品補充等需求。除了人員的專業以外，保母車的任務更是重要。

保母車的任務都由福斯商旅Caravelle擔任，由於外觀的白色塗裝，因此獲得了「大白」稱號。

底盤紮實 行路表現平穩

因任務需求，保母車上都配有衛星導航、無線電等通訊系統以外，也擔負重要的補給服務，如水果、乾糧、飲品等，冬天則要有溫水、夏天提供冰塊，及防曬乳、運動噴劑等用品，讓騎士可以隨時補充能量，減緩騎乘所帶來的疲勞感；因為充裕空間，總能為騎士們準備最齊全的補給品及設備。

捷安特旅行社徐正楷主任表示：「從成立初期，就選擇商旅界的第一品牌福斯商旅擔任大白的任務，一開始為T4世代車型，而在T4車款逐漸退役後，其實也針對同型車輛審慎評估、分析。同時考量出遊的環境，常需要面對崎嶇與蜿蜒的山路、還要考量車輛品質的穩定性，T6透過2.0TDI柴油動力的優勢扭力輕鬆面對山路的爬坡，還可兼顧油耗經濟性以外，相當紮實的底盤感受與平穩舒適的行路表現，同級還是難出其右，因此T6繼續演繹大白的角色！」

大白大空間 載35輛單車

託付T6此重責大任，其實還有重要關鍵，「就是因為它的大空間！」包括車頂架可安置的8台自行車，一輛大白最高紀錄共載送35輛自行車，空間優勢展露無遺，「經過比較，車身造型的優勢，T6座艙的空間還是同級中最優異的。」

迄今旗下共有12輛T6車型擔任大白角色，大約10人以下的小型出團人數，就會搭配一輛大白，若團員人數介於30～40人間，則會搭配兩輛大白出團，若面對如固定配合的台大EMBA畢業行此類出遊人數多達200～300人次的大型團，就會出動10輛大白規模，以利旅程的順利進行。

大白就像出遊的保母一樣，保護著團員，能在悉心照顧中，安全的留下美好回憶。與福斯商旅的造車理念完全契合，期望藉由Caravelle車款舒適的性能、強大的機能空間與周全的安全防護科技，讓每次用車過程都有最安心的後盾，將美好回憶永留心底。

(中國時報)