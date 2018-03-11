蘇格登慢工藝品酩會登場

圖片提供帝亞吉歐

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中國時報
報導王儒哲
圖片提供帝亞吉歐

單一麥芽威士忌領導品牌蘇格登，憑藉著最自豪「緩蒸慢餾」精湛工藝，打造出完美平衡口感，並持續斬獲國際威士忌大獎，至今已摘下超過150項獎牌肯定，擄獲眾多威士忌愛好者支持；其熱銷程度不僅連續3年榮登單一麥芽威士忌類業績榜首，更創下平均每分鐘熱銷3瓶的驚人成就，為眾人口中津津樂道的不敗傳奇。

秉持著品牌不斷推陳出新的精神，蘇格登再次自我挑戰，於今年3月起推出「蘇格登探尋慢工藝品酩會」，假原有帝亞吉歐威士忌會所隱密的空間，舉辦一個極具格調的獨特盛宴，讓貴賓們突破想像的邊界，激發多重感官震撼。藉由蘇格登的引領，一段極致驚歎的工藝旅程正準備展開。

誠摯邀請各位一起體驗這場原創威士忌品酩會，報名請至活動網站預約，場次名額有限，額滿為止。現場更有機會一嘗由「世界巧克力大賽」雙面獎牌得主畬室巧克力Aaron親自創作的蘇格登訂製法式夾心威士忌巧克力。欲了解相關資訊，請關注蘇格登官方粉絲頁（www.facebook.com/thesingletontw/），或洽尊榮服務專線0809-066-661。

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■Index

蘇格登探尋慢工藝品酩會

時間：2018年3月～6月，每周2～3場

場次：每月初於蘇格登粉絲團（www.facebook.com/thesingletontw/）公告下月場次

地點：帝亞吉歐威士忌會所 （台北市中山區堤頂大道二段468號2樓）

網址：goo.gl/zarAvR

(中國時報)

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