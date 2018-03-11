愛彼跨界演繹 盡賞工藝美

2018年03月11日 01:18 中國時報 報導魏嘉虹

圖片提供愛彼

瑞士高級製表品牌愛彼隆重發表收藏家會客廳設計概念3部曲的最終篇章！由生於智利的駐紐約藝術家兼設計師Sebastian Errazuriz設計，會客廳將連同駐倫敦的義大利視覺藝術家Quayola的全新作品於巴塞爾藝術展香港展會內一同展出。自2013年起，愛彼一直在收藏家會客廳內展現創新的設計概念，而Errazuriz更將於2018年度巴塞爾藝術展會的3個展場上展出其引人注目的設計。

Errazuriz為2018年藝術展創作的作品名為「Foundations」，採用製表師常用的鋼鐵天然資源—鐵礦作為設計靈感。互動式的裝置藝術作品，懸掛著以3D掃描列印技術詮釋來自汝拉山谷的石頭。數以百計以人手打造的「石頭」完美地同步旋轉移動。汝拉山谷坐落於瑞士的侏羅山脈，是愛彼的發源地。在過去的巴塞爾藝術展中，Errazuriz也分別以汝拉山谷的另外兩種天然材料作為愛彼收藏家會客廳的設計靈感：冰（「Ice Cycle」，2016年）和木（「Second Nature」，2017年），而今年的會客廳則以鐵礦為創作最終篇章的素材。

無獨有偶，Quayola的全新攝影系列「Remains: Vallee de Joux」揉合愛彼發源地的大自然和其藝術家的視覺技藝，讓觀賞者彷彿身歷其境，融入汝拉山谷的壯麗景色中。此地亦是Quayola創作視覺圖像的地方。

Quayola位於會客廳內的藝術作品將不斷演化，並於2018年12月巴塞爾藝術展邁阿密海灘展會最終站上，以無人機蒐集高解析度的連續錄像呈獻動態影像藝術作品—「Promenade」。Quayola的作品採用了最尖端的創新科技，使觀賞者用不同的方式享受大自然世界，並充分展現高級製表一絲不苟的精湛工藝、精準度及頂尖技術。

正如鐵礦是大自然及製表世界的核心元素，愛彼與Errazuriz和Quayola的合作，充分反映品牌與藝術家建立長期關係的長久堅持，而且努力不懈地支持工藝及創意發展。愛彼非常高興能再度與Sebatian Errazuriz和Quayola合作，Errazuriz從2016年起為愛彼創作會客廳設計概念，而Quayola更在早於2012年為愛彼極具代表性的皇家橡樹系列面世40周年展覽與品牌合作。

藝術家與設計師Sebastian Errazuriz說：「我非常高興能與愛彼從2016年開始合作創作會客廳設計概念3部曲，而且不斷演化。這是一段真摯的合作關係，每年我們都投入大量心血以創作出令人耳目一新的會客廳。冰、水和今年所選用的鐵礦，都是此系列的核心所在，3樣材質都是愛彼發源地不可或缺的根源所在。」

「Foundations」擁有多重意義：「『Foundation』就是基礎的意思，一切都由此而來，新的時代由此開展，能量與動態都由此被賦予新的意義。它亦象徵著愛彼創辦人和其家族的美麗傳承，直到如今仍然鮮活如新。」

愛彼董事會副主席Olivier Audemars說道：「我們懷著興奮的心情再度呈獻Sebastian和Quayola的精心傑作。這充分表現出愛彼與兩位大膽創新藝術家之間的密切關係，他們的設計概念與我們歷史悠久的匠心獨運與精妙工藝可謂雙軌並行。藝術家們與製表傳統之間擁有許多的相同之處：創新創意、精工科技、卓越精準及對美的追求，成就這段天作之合的合作關係。」

(中國時報)