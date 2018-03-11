黛安克魯格入戲找回正義

黛安克魯格在此片有許多突破形象的演出。（東昊提供）

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中國時報
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以電影《國家寶藏》走紅的德國女演員黛安克魯格（Diane Kruger），憑電影《烈愛天堂》拿下2017年坎城影展影后，是她出道25年來第一座重要演技獎。因為拍片壓力過大，拍攝後期她臉上長了許多粉刺，她記得當時跟導演法提阿金（Fatih Akin）提議，用化妝品遮瑕還是會被觀眾發現，希望可以稍作修片。法提阿金同意了，但事後開玩笑說：「特效花了我不少錢！」

黛安飾演一夕之間失去丈夫與兒子的女人，擺脫過去給人的美女花瓶印象，有許多嘶吼、尖叫、狂奔等不計形象猙獰的演出，拍攝期間幾乎都沉浸在壓迫又巨大的悲傷中，「這對我來說真的困難，說實話情緒非常緊繃，一點也不有趣。」

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她花了半年時間加入德國與美國互助團體，聆聽超過30個恐攻或槍擊受難家庭的故事，「除了幫助我更認識女主角的心境之外，看著這些勇敢的人們，我也變得更有責任感。」她還為電影角色開始抽菸，殺青後一度無法抽離傷痛，費了很大的工夫才把菸戒掉。

電影敘述卡蒂雅的人生原本幸福美滿，曾經販毒的老公金盆洗手，在移民區經營稅法諮詢事務所，年幼的獨子活潑乖巧、黏人又可愛。但噩運帶走親愛的丈夫與兒子，經過警方調查，發現這起悲劇疑似是由新納粹所預謀。即便家人與朋友試著幫助卡蒂雅走出傷痛，她一心只想揪出凶手與幕後真相，用自己的方法尋求正義。電影3月16日在台上映。

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(中國時報)

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