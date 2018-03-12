重啟案 未排入立院議程！核二4月1日併聯發電 變數大

行政院原能會審查通過核二2號機重啟申請，但立院尚未排入議程，台電低調表示尊重原能會程序，並強調無設定核二歸隊時間。圖為核二廠。（台電公司提供）

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中國時報
／台北報導

行政院原能會3月5日審查通過核二2號機重啟申請，但立法院教育文化委員會本周的委員會議程卻未見原能會報告案，教委會召委吳思瑤表示，她今天會先和另一位召委鍾佳濱盤點各部會需求，最慢今天確認周三及周四議程，原能會能否在本周赴立院報告核二重啟案，今、明兩天就能確認。

台電改口 無設定歸隊時間

原能會副主委邱賜聰則說，並未接到周四（15日）前往立院的開會通知。台電董事長楊偉甫日前曾說，台電將力拚核二2號機4月1日併聯發電，但台電昨卻轉趨低調，除表示尊重原能會職權外，並強調內部並無設定核二歸隊時間，依目前進度，4月1日併聯發電的變數極大。

核二2號機是在前年5月16日大修後併聯發電立刻跳機，接著便停機至今，台電依《核子反應器設施管制法》等2項法規提出再啟動申請，取得原能會啟動文件後，將利用5天進行併聯測試，再加4天達到滿載發電。但立院教委會通過臨時提案，要求原能會與台電必須先至教委會專案報告才能啟動核二2號機。

報告案 民進黨團沒時間表

吳思瑤日前曾說，考量空汙與用電需求，將盡速排審原能會報告案，但本周開始的委員會議程卻未見報告案。

吳思瑤否認是因311廢核遊行而延宕。她說，委員會期第一周照慣例是安排各部會進行業務報告，今天已排定教育部報告案；民進黨團幹事長何欣純表示，黨團沒有針對原能會報告案訂出時間表，全權交由教委會召委決定。

針對立院議程充滿不確定性，台電發言人徐造華強調，台電未來的供電預估其實沒有將核二廠納入考量，目前備載容量約6％，即便核二重啟，數字也不會差太多。

徐造華說，雖然外界認為台電力拚4月1日併聯發電，但其實內部沒有這種假設，畢竟要符合再啟運轉的要求是原能會職權，一切需尊重原能會的作業程序，台電就是跟著程序走，沒有預設立場。

是否運轉 不影響非核家園

台電強調，核二、三廠將於2021、2024年進入除役階段，年底前會提出核二除役計畫，申請除役許可，這也代表，核二2號機雖通過重啟的安全審查，後續無論是否再運轉，皆不影響如期除役的時程與非核家園目標。

台電強調，非核家園去年正式寫入電業法，台電將按時如期進行既有核一、二、三廠除役，核四不啟封、不運轉，轉型綜合電力園區，並持續推動核廢料處置，積極發展再生能源、潔淨天然氣發電機組及節電等措施。

(中國時報)

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