99.7％贊同 人大通過修憲案！大陸刪除國家主席任期限制

2018年03月12日 04:10 中國時報 羅印冲 、 陳柏廷 ／北京報導 ／北京報導

大陸第13屆全國人大一次會議昨以2958票贊成、2票反對、3票棄權、1票無效，16人缺席下通過憲法修正案，正式刪除憲法中對國家主席和副主席的任期限制，同時將習近平思想、國家監察委等內容入憲。修憲案獲人大超高票背書，贊成率超過99.7％，顯示習在2023年兩任國家主席任期後繼續延任已成定局。

強力領導改革 習符合條件

投票程序由習近平及其他6名政治局常委率先投票，此時全場響起掌聲。7名常委之後，為前政治局常委王岐山投票，現場同樣掌聲如雷，緊接著是其餘政治局委員依序投票。

大陸此次修憲，是1982年公布施行「八二憲法」以來的第5次，最受矚目的修正案為刪除國家主席、副主席任期限制，這項做法引來正反兩面評價，有人批評是恢復領導人終身制，是開制度化倒車；但也有看法認為大陸現在需要強力領導人推行改革，習近平正符合條件。

修憲草案指出，有關修訂有利維護以習近平為核心的黨中央權威和集中統一領導，有利加強和完善國家領導體制，目前黨章對總書記、軍委主席，憲法對國家軍委主席，都沒有作出「連續任職不得超過兩屆」的規定。

修憲草案共含21項修訂，除取消國家主席任期限制，還包括將「習思想」寫入憲法序言。草案指出，當前與未來的理論指導思想，序言第七段在「三個代表」重要思想之後，新增「習近平新時代中國特色社會主義思想」，還納入前總書記胡錦濤的「科學發展觀」。

在執政問題上，現行憲法第一條第二款表明：「社會主義制度是中華人民共和國的根本制度。」新增修訂則強調中共執政地位：「中國共產黨領導是中國特色社會主義最本質的特徵。」此外，在行政體制上新增「國家監察委員會」的相關條文增修，正式賦予國家監察委的憲法地位。

為復興中華 提供有力保障

修憲事關重大，表決方式參照以往修憲採取「無記名投票」方式，不用電子按鈕表決。人大代表填寫表決票，可選擇贊成、反對或棄權，投票後再由電子系統計票。修憲案通過的最低門檻，是全體代表三分之二以上投贊成票即通過。

修憲獲超高票通過後，中共中央機關報《人民日報》發表社評稱，這是時代大勢所趨、事業發展所需、黨心民心所向，並指修憲為實現「兩個一百年」奮鬥目標和中華民族偉大復興的中國夢提供有力憲法保障。

(中國時報)