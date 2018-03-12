兩岸關係迎歷史變局 我難以迴避！兩會觀察－強習時代來臨 軟硬兼施促統

圖為人大代表排隊投票。（美聯社）

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中國時報
大陸全國人大會議昨表決修憲案，以2958票高票通過，刪除對大陸國家主席和副主席的任期限制。（美聯社）
3月12日兩會議程

大陸全國人大昨日下午通過憲法修正案，此舉不只標誌大陸進入「習近平時代」，也預示兩岸關係即將迎來一場歷史變局。眼下習近平長期執政已成定局，未來在處理台灣問題，雖有時間更加充裕，但習的主導性和決心更強，台灣方面即便想要「以不變應萬變」，終究難以迴避。

長期執政 加速處理僵局

昨下午3時52分，大陸全國人大以超過三分之二門檻，贊成2958票超高票通過憲法修正案，通過刪除國家主席「連續任職不得超過兩屆」規定。這場大陸全國兩會的重頭戲，注定2018年是習近平時代的開局之年。

所謂「外行看熱鬧，內行看門道」，修憲大戲不只關乎大陸內部政壇權力變化，更影響兩岸關係未來走向變化；換言之，這齣由習近平主導的大戲，台灣即便千百個不願意，也難置身事外。

坦白說，早在今年兩會之前，大陸修憲議題早已吵得沸沸揚揚，台灣內部輿論更只能以「炸鍋」來形容；對兩岸關係影響眾說紛紜，甚至有人悲觀直言，兩岸統一之日不遠矣。

姑且不臆測習近平打算連任多久，但其長期執政可說已成定局；這似乎表明，習近平在處理台灣問題上，將不再受到任期影響，有足夠充裕時間，好好解決。

傾向上述思考的學者專家通常認為，習近平如今大權在握，已是名符其實的黨政軍「三位一體」強人領導；這也表明，習將不再受到大陸內部權力鬥爭牽制，可好好騰出手「妥善」解決台灣問題，也因而出現所謂「習近平穩，兩岸就穩」的觀點。

拉攏民心 主權操之在習

但另一方面，作為一個屢屢打破「慣例」的強勢領導人，習近平今後在涉台問題上擁有絕對主導權之餘，實在很難想像，習會有多大耐心，容忍兩岸政治僵局持續下去，放任台灣問題一代拖過一代，而不下重手解決。

就如同一位大陸涉台學者直言，習近平正在繼毛澤東後，成為中共史上最集權的領導人，這對兩岸關係衝擊很大；在完成權力集中後，一旦習意識到須設下時間點解決台灣問題時，統一時間表隨時可搬上檯面。

平心而論，面對這場兩岸歷史大變局，無論是綠營或藍營執政，台灣都沒有等閒視之的本錢。眼下習近平對台仍「軟硬兼施」，希望拉攏台灣民心，但兩岸局勢瞬息萬變，主動權更操之在習，台灣當局若只想要以「以不變應萬變」，只怕空間越來越小。

(中國時報)

99.7％贊同 人大通過修憲案！大… 陸美全面經濟對話 持續中

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