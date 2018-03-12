陸美全面經濟對話 持續中

大陸全國人大會議昨天表決修憲案，由大陸國家主席習近平率先投票，隨後是其他6位政治局常委，王岐山是第8位投票者，每個人將圈選好的選票投入紅色的木質票箱。（中新社）

友善列印
中國時報
／綜合報導
大陸人大修憲重點

陸美貿易戰看似一觸即發，大陸商務部長鍾山昨天強調，貿易戰沒有贏家，只會給陸美兩國和世界經濟帶來災難；陸美全面經濟對話沒有中斷，還在繼續談。但美國總統川普競選時的非正式顧問、經濟學家柯德洛（Larry Kudlow）11日表示，大陸不會獲得川普豁免課徵進口鋼鋁關稅。

柯洛德近來被外界認為是接替科恩出任白宮首席經濟顧問的可能人選之一，他11日接受紐約AM 970電台專訪時表示，加拿大、墨西哥與澳洲會得到豁免，且保證整個歐洲都會得到豁免。他並打賭美國在亞洲的盟友將被豁免，大陸則是唯一一個不會得到豁免的國家。

13屆全國人大1次會議記者會昨天上午舉行商務部記者會，針對陸美貿易戰山雨欲來，大陸將採取何種應對措施，主持人第一個就點名美國彭博社提問，藉此闡明官方立場。

鍾山表示，貿易戰沒有贏家，只會給陸美兩國和世界經濟帶來災難。大陸不希望打貿易戰，也不會主動發起貿易戰，但是大陸能夠應對任何挑戰，堅決捍衛國家和人民的利益。

針對美國總統川普強烈關切的貿易平衡問題，鍾山直指陸美貿易統計存在差異。鍾山說，「美國官方統計的對陸貿易逆差每年都被高估了20％左右。」去年美國就把逆差高估了21％。

鍾山指出，陸美貿易不平衡是結構性的，大陸貨物貿易上有順差，而美國服務貿易上有順差，「陸美貿易不平衡與美方高技術對陸出口的管制有關。美國研究機構報告顯示，如果美國對陸出口管制放寬，對陸貿易逆差可減少35％左右。」

外傳美國暫停陸美全面經濟對話，鍾山表示，「我認為沒有中斷，我們還在繼續談，陸美之間合作交流的管道沒有中斷過。不僅現在我們在談，下一步雙方確定還會繼續談。」

(中國時報)

兩岸關係迎歷史變局 我難以迴避… 人大代表籲 習任內解決台問題

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。