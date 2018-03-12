陸美全面經濟對話 持續中

2018年03月12日 04:10 中國時報 藍孝威 ／綜合報導 ／綜合報導

大陸人大修憲重點

陸美貿易戰看似一觸即發，大陸商務部長鍾山昨天強調，貿易戰沒有贏家，只會給陸美兩國和世界經濟帶來災難；陸美全面經濟對話沒有中斷，還在繼續談。但美國總統川普競選時的非正式顧問、經濟學家柯德洛（Larry Kudlow）11日表示，大陸不會獲得川普豁免課徵進口鋼鋁關稅。

柯洛德近來被外界認為是接替科恩出任白宮首席經濟顧問的可能人選之一，他11日接受紐約AM 970電台專訪時表示，加拿大、墨西哥與澳洲會得到豁免，且保證整個歐洲都會得到豁免。他並打賭美國在亞洲的盟友將被豁免，大陸則是唯一一個不會得到豁免的國家。

13屆全國人大1次會議記者會昨天上午舉行商務部記者會，針對陸美貿易戰山雨欲來，大陸將採取何種應對措施，主持人第一個就點名美國彭博社提問，藉此闡明官方立場。

鍾山表示，貿易戰沒有贏家，只會給陸美兩國和世界經濟帶來災難。大陸不希望打貿易戰，也不會主動發起貿易戰，但是大陸能夠應對任何挑戰，堅決捍衛國家和人民的利益。

針對美國總統川普強烈關切的貿易平衡問題，鍾山直指陸美貿易統計存在差異。鍾山說，「美國官方統計的對陸貿易逆差每年都被高估了20％左右。」去年美國就把逆差高估了21％。

鍾山指出，陸美貿易不平衡是結構性的，大陸貨物貿易上有順差，而美國服務貿易上有順差，「陸美貿易不平衡與美方高技術對陸出口的管制有關。美國研究機構報告顯示，如果美國對陸出口管制放寬，對陸貿易逆差可減少35％左右。」

外傳美國暫停陸美全面經濟對話，鍾山表示，「我認為沒有中斷，我們還在繼續談，陸美之間合作交流的管道沒有中斷過。不僅現在我們在談，下一步雙方確定還會繼續談。」

(中國時報)