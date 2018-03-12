人大代表籲 習任內解決台問題

2018年03月12日 04:10 中國時報 羅印冲 、 陳柏廷 ／北京報導 ／北京報導

針對大陸修憲取消國家主席任期制，是否將加速兩岸統一進程？大陸全國人大代表、中國社科院馬克思主義學院院長程恩富昨受訪指出，當然是寄希望於習近平在擔任總書記、國家主席任內能夠統一祖國、解決台灣問題；這也是此次修憲希望習連任的主要原因之一。

大陸全國人大台灣省人大代表、大陸全國台聯副會長符之冠也表示，此次修憲，影響是方方面面的，也會為兩岸關係帶來一定程度影響，包括國家和平統一的進程也將有所推進。

符之冠說，台灣已沒有任何談「獨立」的空間與本錢，民進黨當局若要堅持獨立也只會損害民眾福祉；當前台灣最好出路是，趕快坐下來跟大陸談統一問題，才能爭取最有利條件。大陸也多次表明尊重台灣的政治制度與生活方式，只要坐下來，這些都可以談。

此外，針對有人擔心任期限制修改是否會導致政治動盪或權鬥，甚至引發倒退到文革時代的質疑，大陸全國人大會議祕書處法案組長、人大常委會法工委主任沈春耀昨出席記者會時表示，世界上哪個政黨敢像中共公開宣稱「自我革命」？因此不存在這個問題。

他指出，這次修憲是適應總書記、國家主席、軍委主席「三位一體」安排的需要；「三位一體」符合國情和實際，修憲有廣泛且堅實的政治、法理和社會基礎。

他還說，對我們這樣一個大黨、大國來說，不僅是必要的，而且是最為妥當的。且是中共從長期執政實踐中，探索和總結出來的治國理政的成功經驗。

沈春耀還稱，中共已解決一系列重大問題，其中就包括黨和國家各級領導層實現有序更替和保持黨和國家生機活力、長治久安，不會出現政治動盪或權鬥。

他說，修改任期有利於維護以習近平為核心的黨中央的權威和集中統一領導，有利於完善國家的領導體制，也有利於黨和國家長治久安。

(中國時報)