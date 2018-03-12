兩岸事拖不久 藍綠應拿對策

2018年03月12日 04:10 中國時報 楊家鑫 ／台北報導 ／台北報導

大陸全國人大會議昨日投票通過憲法修正案，其中包括刪除國家主席連任限制。對此，政大國關中心主任寇健文表示，習近平掌權時間將超過10年幾乎已成定局，面對更重視「促統」的習近平，無論藍綠誰執政，都將面臨很大壓力；淡江大學中國大陸研究所榮譽教授趙春山則表示，大陸確定將迎來一個長期執政的強人政治，台灣應盡早思考應對之道，「台灣可能沒辦法再拖下去了，在習在位期間，將有很大可能讓台灣問題有『一定程度』的解決。」

寇健文指出，刪除連任限制是習為避免後面任期成為「跛腳」領導人，以此打消政敵與幹部「以拖待變」幻想，這對他落實改革是有幫助的，但同時也有風險。當權力高度集中在習一人身上，一旦習做出錯誤決策，目前看不到有糾錯機制。此外，如此重要的習近平若安全稍有差池，將對大陸政治運作造成重大衝擊。

趙春山則認為，這並非中共歷史上第一次修憲，中共所有的政治制度變化，都是為了有利於政策推動，不能以西方議會民主方式來看中共政治發展。

至於這將如何影響兩岸關係，寇健文表示，習的對台政策與胡錦濤不同，習將「促統」的優先順序往前拉，胡時代主要「反獨」，所以與國民黨有很多合作空間，但習更要求在國家統一方面有進展，未來無論是「反獨不統」的國民黨或「台獨不統」的民進黨執政，都將面臨很大壓力。

趙春山則表示，台灣未來將面對一個長期執政的強人政治，然而由於他的根基穩固，硬可以更硬，軟也可以更軟，妥協空間還是很大的，台灣應該利用他在任期間，做好政策的應對。

趙春山強調，台灣可能沒辦法再拖下去了，習近平講過台灣問題「不能久拖不決」，連任限制取消後，更凸顯在他任期會有很大可能讓台灣問題有「一定程度」的解決，至少會有一些方案出來。「在他下台前，兩岸問題絕不可能像現在這樣僵持不下。」

(中國時報)