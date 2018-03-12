監察系統壓力 官商須磨合

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中國時報
／北京報導

大陸全國人大11日表決通過憲法修正案，其中最受台商關注的是新成立的國家監察委。被稱為「中國版反腐機構」的國監委不但可以管中共黨員，還可以管所有大陸官員；在過去的實踐中，監察機構不但能管人，還能管事，權力之大，令所有大陸官員重新思考與台商互動模式，至少短期內將使官員比較保守，監察委上路後的官商關係，尚須磨合。

台企聯創會會長張漢文明白指出，大陸進一步強化監察委的職權，短期內會讓官員心存觀望，不敢再像過去那樣隨時隨地聽取台商的意見，這令台商在大陸營商的壓力提高。

張漢文表示，台商絕對支持大陸反腐制度化的安排，也絕對遵守大陸法規辦事，但一些剛到大陸的台商並不熟悉各地法規，為避免誤入政策歧途，過去都習慣約大陸官員私下聚會，請教當地的投資環境；近年來，這種私下聚會早已絕跡。

在反腐敗的空前壓力下，大陸官員處理涉台事務時，也出現自我設限情況，在與台商交往時，也會時時考量紀律要求。張漢文建議，大陸方面應該根據「兩岸一家親」精神，主動關心台商，把台商與官員互動的管道完善化、規範化。

有台商則認為，監察委還能影響政策，《中國紀檢監察報》2017年12月11日的報導透露，內蒙古、黑龍江等8個省區同步公布中央環保督察組移交生態環境損害責任追究情況，共計1140人被問責；由此可推論，去年大陸幾個地方傳出為減少空汙排放，下令多家台廠關停，相信就是在監察系統壓力下做出的決定。

(中國時報)

兩岸事拖不久 藍綠應拿對策

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