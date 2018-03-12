空汙總量管制權 環署恐獨攬

2018年03月12日 04:10 中國時報 郭建伸 、 周毓翔 ／台北報導 ／台北報導

為解決空汙問題及備戰年底選舉，行政院將《空氣汙染防治法》修正草案列為本會期優先法案，立院衛環委員會將於本周四排審。政院版中明定，環保署制定空汙總量管制時，需「會同經濟部」，綠委認為此條文形同給經濟部享有否決權的「霸王條款」，環保署恐被架空，已有多位民進黨立委提案，主張刪除「會同」經濟部，明顯與行政院不同調。

空汙修法 立委提48版本

行政院為避免空汙問題成為年底選戰被攻擊的「痛腳」，去年底火速完成法案大翻修，並送進立院，盼在本會期盡快完成三讀。衛環委員會周四邀環保署長李應元進行業務報告，並排審《空汙法》，朝野立委競相提出修法版本，多達48個版本待審查。民進黨團幹事長何欣純說，政院與立委版本還有整合空間，未來還需在行政立法會議溝通。

值得關注的是，現行《空汙法》及政院所提新版第12條，都明定環保署在建立汙染源排放量及排放制度時，或是當空品惡化，需有緊急防制辦法時，「會同有關機關」或「會同經濟部」。據了解，當初環保署送進政院的版本是僅需與經濟部進行「會商」，但在政院審議時，採納經濟部意見，把「會商」改為「會同」，雖僅有一字之差，但環保署制訂總量管制，就必需取得經濟部同意。

綠委劉建國指出，環保署是空氣清淨的主責單位，有權管控全台汙染，若環保署的作為都需要經濟部同意，台灣的空氣永遠不會達到外界期待。

劉建國說，他的修法版本比照美國的「Clean Air Act」，將《空汙法》改名為《空氣清淨法》，並將會同經濟部的字眼全數刪除。

刪會同 改名空氣清新法

綠委林岱樺指出，在有限的總量管制下，經濟部應該要將心力放在如何提升降低汙染的技術，「如果再放寬，就不會想要在技術或設備上努力」，她也提案將「會同」字眼刪除。

綠委趙天麟也認為，法條中給予「會同」字眼，等於給予「否決權」，只要經濟部表明有用電需求，就擁有宛如太上皇的權力說不；解決空汙成為主流意見，但政府是一體的，避免環保署太過本位，他主張是兩部會「會商」，近日將提案。

國民黨團書記長李彥秀則表示，目前黨團仍在統整黨團版本，大方向是將國營事業的燃燒量一併納入管制，目前民進黨政府的版本沒限制國營事業的排放量，若是這種修法，只是替民進黨能源政策解套而已。

(中國時報)