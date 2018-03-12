新聞透視－紅害若無解 莫怪綠地變藍天

2018年03月12日 04:10 中國時報 郭建伸

空汙議題在選舉年已成為政治攻防戰，值得注意的是，綠營內部點名，空汙問題讓台中、彰化、雲林等縣市長連任成為苦戰，民進黨雖可穩拿高雄、台南，但選戰正值秋冬之際，屆時空汙嚴重，南二都選情的外溢效果將「蒙塵」。賴內閣若沒能及時對空汙祭出鐵腕政策，年底選戰將輸到脫褲。

蔡政府上任後，環保署對空汙標準更趨嚴格，氣象局每天發布空氣品質指數，民眾感受到「紅害」的日子明顯變多，批評民進黨執政後，空品變差已是當今顯學。

其實爛空氣如同羅馬，都不是一天造成的，台灣中南部的空氣長年都不佳，並非始於民進黨執政；但民進黨若因此自圓其說，甚至放任空氣持續惡化，沒拿出對策，選舉時恐遭民眾拋棄。

綠營內部對年底選情也有「空氣指標」。綠營私下評估，選民結構藍大於綠的基隆市、桃園市、新竹市，民進黨籍縣市長若不出大差錯，可望順利連任；台中、彰化、雲林也都是綠營執政，但因是空汙「重災區」，選情必須謹慎看待。

有中部綠委私下直言，台中市長林佳龍雖在2014年大勝對手胡志強20萬票，但近日面對包圍的霧霾與台中火力發電廠所製造的汙染，在藍營極盡發揮空汙議題攻擊下，恐讓林佳龍年底陷入苦戰。

另一方面，高雄與台南過去被外界視為綠營票倉，甚至冠上「宜居城市」封號，且陳菊、賴清德的個人魅力顯著，每逢選戰就成為拉抬其他縣市的「吉祥物」；如鄭文燦找過賴清德站台，陳菊更在投票日前幾天替林智堅錄製影片，催票效果相當顯著。

然而，宜居城市的空氣品質總是讓人不敢領教。民進黨或許還能保住高雄、台南，但伴隨陳菊、賴清德兩人結束地方執政，加上投票日就是空品最差的秋冬之際，高雄、台南對選情的「外溢效果」也將因此蒙上一層灰。

行院雖已端出《空汙法》，將許多標準從嚴制定，甚至為降載火力發電廠不惜觸碰民進黨反核神主牌，打算重啟核二2號機，都顯示空汙將是撼動年底選情關鍵。若這些政策都難以改善民眾呼吸權，就莫怪諸多縣市想要「擁抱藍天」。

(中國時報)