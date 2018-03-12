環署全權主導 產官都有異見

2018年03月12日 04:10 中國時報 王玉樹 ／台北報導 ／台北報導

列為本會期優先法案的《空氣汙染防治法》，執政黨立委虎視眈眈自提版本要刪掉條文中「會同」經濟部字眼，讓環保署可以獨擁空汙總量管制、抵減裁定大權。經濟部與工商業同聲反對，工業局打出「共同決定、共同負責」口號，表明立場。業界則擔憂，如任由環署單方決定，「對經濟會有傷害」。

工總祕書長蔡練生就期期以為不可，他直陳：「（空汙管制）完全交由環保署訂定，對經濟會有傷害！」因為從環保署觀點，不會考慮到經濟問題。經濟發展與環境保護，兩者間絕對須取得平衡點，如果只有環署決定，是不是就不要燒煤，也不要用電。

他說，賴清德院長上任後希望加強投資台灣，也協助企業解決五缺問題，如果政策還是只考慮環保、環評，那麼企業只好出走。「所以我們認為應該維持『會同』機制，比較妥當。」

台塑集團總經理林善志認為，站在企業觀點，希望空汙管制維持環署會同事業主管機關條文。

空汙法中需被「會同」的主角經濟部也不願意讓環保署「全權作主」，經濟部工業局副局長游振偉更打出，兩個單位「共同決定、共同負責」口號。他強調，經濟部絕對認同空汙「標準加嚴」，但認為加嚴程度、加嚴的時間，一定要兩者一起會同訂定。

游振偉說明，主要是擔心如果讓環保署單方面決定，可能規定的時間企業來不及因應，影響產業發展。最好是大家一起討論決定，讓環保與產業發展雙贏。

(中國時報)