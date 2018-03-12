反核要綠電 2000人上凱道

全國廢核行動平台舉行廢核大遊行，小朋友在家人陪同下參加。（王英豪攝）

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中國時報
／台北報導

廢核大遊行昨登場，2000人上凱道反核，由於政府重啟老舊的核二廠2號機，反核團體憂心核安問題，要求立院嚴審，並提出3大訴求，包括全民共商核廢料處置、推動能源轉型加速發展屋頂綠能以及核電廠廢止，核一、核二提前除役，核四轉賣拆除。

主辦單位在凱道布置「綠能無限」展區，以再生能源基礎知識與民眾互動；會場的舞台架設了一座3KW的太陽能板發電設備，全力發電後，可供應舞台所需電力，向民眾宣導綠電的應用，是廢核大遊行舞台首度利用綠能發電，最後還請來長期以行動提倡反核的歌手林生祥、巴奈庫穗現場開唱。

鹽寮反核自救會會長吳文樟指出，311福島核災事件至今已7年，近期民進黨政府重新起用核二廠2號機，貢寮居民憂心核四也會成為解決電力缺口的選項，但核四是一座拼裝車，絕對不能上場，應立即停建，改走綠能發電，不過他認為，核四原址最好改蓋學校、醫院，但更好的選項是迪士尼樂園。

媽媽監督核電聯盟總幹事楊順美表示，核二廠同樣有機器老舊的問題，可說是一座危險的核電廠，不應該重啟。政府應加強能源管理及需量反應等各種方式提升能源效率，配合再生能源的發展和使用，作為調整發電的方法，而非重啟危險老舊的核電廠。

綠色公民行動聯盟祕書長崔愫欣表示，核二廠運轉執照確實還有3到4年才到期，但當初核一、核二會暫停運轉，都是電廠機件老舊故障所致，包括核一廠燃料組件把手鬆脫、核二廠變電箱爆炸等。此次核二廠重啟案，除政府及立院應嚴審外，也要回答民眾，這些老舊核電廠的安全性是否足夠？若撐不下去，就應研究提早除役的可能性。

對反核團體的訴求，原能會回應，願與民間團體共同監督台電公司積極面對核廢料問題，儘早妥善解決，達成非核家園的目標。

(中國時報)

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