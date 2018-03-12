電價諮詢委員會周五召開 憂萬物齊漲 4月電價估漲1～2 ％

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中國時報
／台北報導

經濟部本周五將召開電價諮詢委員會，決定電價漲不漲，由於這是新版電價公式起手式，具有指標意義，不少學者專家及委員支持應依公式反映。據悉，在兼顧尊重電價公式機制及避免衝擊物價考量下，應不會漲足經部規畫的天花板3％，折衷調漲1～2％可能性居高。

這次電價諮詢委員會召開時機敏感，恰巧在「衛生紙之亂」後，且手搖飲料及部分民生商品喊漲，賴揆在立法院被立委嘲諷為「賴隊漲」，電價漲不漲令高層陷入「兩難」，經長沈榮津已下「封口令」，甚至行政院都三緘其口。

不少立委要求4月電價應「凍漲」，以免帶動萬物齊漲效應。惟黨政人士認為，既有電價公式，就不應形同虛設，應交由電價諮詢委員會委員充分討論，依機制運作。不過，經長沈榮津日前已強調，天花板是3％，且會依是否影響物價、照顧民生、節約用電，三者平衡考量決定電價漲幅。

知情人士透露，4月的電價反映漲幅應不會到達天花板的3％，可能折衷調整1～2％間。以105年電價基準每度2.5488元來說，3％上限為0.07646元，不到一角。

台電4月電價燃料成本是預估1～12月未來一年走勢。目前燃煤成本預估未來一年每噸約80美元，較現貨逾100美元已偏低，燃油每桶原油估約60美元，匯率以29元多計算。據悉，不論先前電價審議會提出或重估腹案，台電估電價漲幅都逾10％以上，約在10～12％。

知情人士表示，3年來電價已連降3次，在亞洲鄰近國家屬偏低，若續凍漲對節電效果並不利，即使漲幅達天花板的3％，對家庭支出及產業成本影響也十分有限。此外，主計總處官員說，電價占CPI權數已大幅下降至1.27％，若漲3％，直接影響加間接漲價效果對物價影響約0.08個百分點，何況漲幅未必3％，若太小間接效果未必發生，商家可能自行吸收，對物價衝擊十分有限。

(中國時報)

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