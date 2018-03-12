陣前換將 兵家大忌！新聞透視－換柱殷鑑不遠 徵召非萬靈丹

2018年03月12日 04:10 中國時報 周毓翔

儘管國民黨有多人表態爭取台北市長初選提名，但始終未出現亮眼人選，因此黨內又有期盼直接徵召藍委蔣萬安的聲音。徵召或許是黨中央發揮戰力的最強手段，但卻容易破壞黨內民主程序，有引發黨內分裂危機之虞，2015年因「換柱風波」引發的黨內分裂，仍是基層揮之不去的惡夢，不可輕忽。

提名機制 應重民主程序

國民黨在2015年上演「換柱」，令支持洪秀柱的鐵粉，對國民黨不顧程序正義，大感失望；另一方面，立場中立的黨員也開始懷疑黨內機制的合理性，畢竟洪秀柱是透過初選機制一步步選出來的，強硬在陣前換將，等於把初選機制踩在腳下，參選人即使靠自己努力通過初選，也不意謂著最後會獲得黨提名。

此外，近期積極參選的前台北縣長周錫瑋也是一個案例。新北市升格後，周錫瑋自認在任內完成升格，理應繼續參選新北市長，卻被黨祕書長金溥聰以民調不理想為由勸退，改徵召朱立倫。

如今周錫瑋積極爭取提名，不惜大炮猛攻同黨的侯友宜，同時也打亂各縣市布局人選的步調，周也被外界解讀是復仇之戰。這都是源於當初徵召結下的梁子。

對於今年底的首都之戰，外界期盼黨中央徵召蔣萬安，無非是認為丁守中等表態參選者不具備挑戰柯文哲的爆發力，所以期盼有令人驚豔的「新面孔」出線。

猶疑不決 恐陷分裂危機

不過，若是冒然透過徵召換掉透過正常初選機制出現的參選人，恐重蹈「換柱」覆轍，以各家發布的民調來看，在國民黨已表態的參選人中，丁守中算是領先，丁畢竟在台北蹲點已久，若丁守中透過初選獲得提名，最後又因黨中央另有徵召而被換掉，將會讓國民黨的北市選情陷入分裂危機，難有贏回首都的勝算。

黨主席吳敦義屢次受訪都強調要尊重初選機制，近日國民黨可能在5月徵召蔣萬安的傳言又起，但吳敦義昨日受訪時，並未重申原則，反而將問題推給台北市黨部，留予外界更多想像空間。

不可諱言，「徵召」有助於扶植政治明星，也有助於黨中央解決政治問題，但破壞黨內民主，讓其他黨員對黨內制度失去信心，埋下的政治隱憂，可能是後患無窮、不得不慎。

(中國時報)