蔣萬安沒意願 執意徵召難獲認同

2018年03月12日 04:10 中國時報 陳燕珩 ／台北報導 ／台北報導

國民黨表態參選台北市長者眾，現階段卻缺乏能擊垮柯P的超級戰將，外傳若各參選人初選民調不佳，黨可能徵召立委蔣萬安出征。藍營北市議員普遍認為，國民黨年底選舉存在勝選機會，徵召強棒不失為一個選擇，但重點是要先說服蔣萬安，否則現階段操作空間不大。

國民黨議員王欣儀認為，各個政黨為了選舉勝選，必然需要一些彈性操作，不見得要墨守成規，就像民進黨上屆跟台北市長柯文哲合作一樣，黨內要徵召也是一種方法，但最起碼蔣萬安必須要有意願，除非市黨部能說服蔣參選，否則現在看來可能性不大，反倒像是外人想擾亂藍營軍心、見縫插針的操作。

市議員戴錫欽則表示，柯文哲3年多來做得並不好，年底台北市長選戰，國民黨存在勝選機會，黨內對於人選很慎重，盼跟新北選戰一起扮演領頭羊角色，帶動各地方選情，因此想推出最強的參選人，鼓舞更多有企圖心的人投入，這個出發點是好的。

他說，蔣萬安正式宣布退出市長選舉後，仍有人「不死心」，持續放話要徵召蔣，這對國民黨整合不是件好事，恐怕對蔣而言也很困擾，盼黨中央和市黨部能「開大門、走大路」，把相關時程定好，透過公平競爭選出人選，讓整個黨團結起來，共同支持初選勝出的人選。

「蔣萬安沒意願就不可能！」議員陳重文指出，藍營現在以前立委丁守中民調最高，但部分人士不看好丁，仍頻放風聲拱蔣萬安，他認為最終還是要回歸初選機制，若蔣有意願還好說服，人家擺明不想選，黨中央若仍執意用空降徵召方式處理，恐怕選民也不會認同。

(中國時報)