吳敦義：我不能伸手進去

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中國時報
／台北報導

外傳國民黨在辦理台北市長初選民調後，若所有參選人民調支持度均未達3成，不排除徵召立委蔣萬安出馬參選。國民黨主席吳敦義昨出席青年活水營活動時被問及此事，吳敦義並未否認此事，僅強調這是台北市黨部主委的工作，「我不能伸手進去，每個人有每個人的意願跟考量。」

國民黨內有意投入台北市長初選的角逐者，可謂參選爆炸，不過一直欠缺「亮眼」人選，雖然蔣萬安早已表態沒有參選意願，但外傳國民黨可能會在民調結果出爐後，以所有參選人民調都未過整體的3成為由，直接徵召高人氣的蔣萬安參選。

國民黨組發會主委李哲華澄清，沒有另外徵召的問題，台北市長的提名將依初選決勝負。不過，吳敦義昨受訪時並未直接否認傳聞，反而說這是台北市黨部主委黃呂錦茹在第一線的工作，「我不能伸手進去，每個人有每個人的意願跟考量」，面對記者追問，吳敦義皺著眉頭快閃離開。

外界認為國民黨最後會祭出「防磚機制」，徵召強棒蔣萬安出征，但國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹昨強調，12日將公告市長初選辦法，14至16日開放領表、登記，目前黨部依初選機制進行，沒有徵召蔣萬安或其他人的規畫。

黃呂錦茹進一步說明，黨中央確實有「防磚機制」，但那是僅有1人登記角逐提名時，黨內擔心該登記人被提名後實力不足，才會啟動把關。

她表示，目前黨內包括前立委丁守中、孫大千、陸委會副主委張顯耀、行政院前發言人鄭麗文和北市議員鍾小平有意參選台北市長，人選已經爆炸，如無意外，就是照黨的機制，走到初選階段就是以民調來決定勝負，沒有另外徵召的問題。

(中國時報)

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