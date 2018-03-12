侯酸賴揆新北人 吝給前瞻

2018年03月12日 04:10 中國時報 葉德正 、 王揚傑 ／新北報導 ／新北報導

新北市前副市長侯友宜11日前往裕隆集團在台北市舉辦的首屆車客松大賽，希望行政院長賴清德多關心新北捷運建設。（葉德正翻攝）

爭取國民黨提名新北市長參選人侯友宜日前在臉書質疑行政院長賴清德未將新北市南北環、汐止民生線納入前瞻計畫，被認為想拉高戰場，侯友宜11日表示，一切都是為了新北建設，且賴清德身為新北人，應該讓新北發展更好。另名黨內參選人周錫瑋昨也不約而同炮轟民進黨「用8800億做硬體建設綁樁」，完全無視台灣新興科技產業的需求及傳統產業的哀求。

侯友宜日前在臉書PO文，「為什麼新北市的南環、北環、汐止民生線無法納入前瞻計畫的軌道建設？這些都是政黨輪替前行政院已經核定的路線，政黨輪替後就不算數了嗎？難道下次政黨輪替時，前瞻計畫也就歸零了？」

侯呼籲賴清德關心新北軌道建設，被外界認為是拉高對決戰場，侯強調「沒有這樣的意思」；至於中央回應雙北過去20年已拿走55％建設預算，侯說，雙北是以北市為主，新北的中央統籌分配款遠不及台北，也比高雄、台南、台中及桃園少，中央對新北市公共建設補助實在不足。

侯友宜也暗酸，賴清德身為新北人，應該給新北市更公平的對待，讓新北發展更好。

針對侯友宜頻向賴清德喊話，周錫瑋昨被媒體問及，是否認為侯已將賴清德視為假想敵？周錫瑋說，他認為民進黨最後還是賴清德出線，畢竟蘇貞昌一直沒有意願，民進黨又想把新北市拿回去，最強棒還是賴清德。

周錫瑋緊接著重炮批評民進黨，他說，民進黨最近犯了四大錯誤，第一是開啟燃煤發電廠；第二是以8800億做硬體建設的方式綁樁；第三，完全沒有回應現在台灣新興科技產業的需求及傳統產業的哀求，在經濟上完全沒有任何的投資；第四是蔡政府違法亂紀，無視民主法治精神的存在，完全就是獨裁。

周錫瑋重話說道，從以上顯現出蔡政府和賴清德倒行逆施，每一個對政治關心的人都應出來譴責。

(中國時報)