34綠委站台 秉友會團拜不輸造勢

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中國時報
／新北報導

「新北向前衝，就要吳秉叡！」民進黨立委吳秉叡11日在五股舉辦「秉友會新春團拜活動」，34位綠營立委現身站台，還有18位綠委錄影加油，宛如市長選舉造勢晚會，前行政院長蘇貞昌也到場力挺子弟兵，帶領現場民眾高喊「新北向前衝，就要吳秉叡」，破除蘇自己要出馬的傳言。

國民黨市長初選如火如荼進行，最快25日人選就會出爐，但綠營相對冷清，最少要等到4月才可能有結果，吳秉叡雖早已表態參選，但外界認為他無法發揮母雞帶小雞的功能，積極勸進綠營大老再度出馬，多次陪同吳秉叡跑行程的蘇貞昌，也是屢被點名參選的人選之一。

吳秉叡11日在五股工商展覽館舉辦秉友會新春團拜活動，蘇貞昌用行動力挺子弟兵，站在台上推薦吳秉叡，更帶領台下支持者高喊「新北向前衝，就要吳秉叡！」

另外，民進黨立法院黨團總召柯建銘也帶領34名民進黨立委出席力挺，也有18名綠委以錄影方式表態支持吳秉叡，強化吳的氣勢。

吳秉叡說，這次新春團拜，有這麼多立院黨團同仁來給他加油打氣，感謝大家在他最需要的時候為他站台，也給他溫暖，希望藉此展現給市民看，有許多人都支持他選新北市長。

媒體詢問基層擔心綠營在這次大選沒有母雞，吳秉叡表示，希望透過他的努力，讓他的人、他的想法與政見讓新北市民看到，支持度拉高，黨中央徵召他自然比較沒有壓力，國民黨人選出爐後，民進黨壓力會比較大，他希望最快4月初人選就能定案。

吳秉叡說，一個團體要號名這麼多人沒有這麼容易，是他辛苦組織基層的結果，他也暗酸同黨表態參選的立委羅致政，有沒有選都要勤跑基層。

(中國時報)

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