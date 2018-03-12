壽險業海外投資 金管會緊盯

2018年03月12日 04:11 中國時報 彭禎伶 ／台北報導 ／台北報導

金管會緊盯國外投資及匯兌損失「雙高」公司。金管會近期約談國外投資逾6成的壽險公司，要求說明避險比率及避險策略，從今年開始將採取「個案強化監理」模式，若壽險公司投資國外比率較高，又出現重大匯損，必須每月到金管會報告、擬定改善計畫提報董事會。

要求報告 擬定改善計畫

影響所及，大部分壽險公司多以提高避險比重、強化一籃子貨幣避險能力、增加外幣傳統保單及放緩新契約保費成長等4種方式因應。

去年底壽險業國外投資金額已逾14.4兆元，占其可運用資金近65％，金管會希望投資比率「今年不要再顯著提高」，但國外投資報酬率較高，且壽險保費持續成長，資金仍須有管道去化，因此金管會決定暫不祭出限制國外投資等措施。

若壽險公司國外投資占率不斷攀升，匯損成本也跟著增加，金管會將從要求書面報告、主管到保險局報告、擬定改善計畫提報董事會等，每月檢視及要求改善，同時在相關清償能力檢測上也會被放大檢視，金管會官員說：「會讓無法有效避險的公司，感受到監理力道」。

據壽險業已公布的公開資訊，到去年9月底，投資海外占比第一名是南山人壽，比率有74.88％，其次是台灣人壽的69.48％，中國人壽67.85％排名第三高，另外如三商美邦人壽、新光人壽、國泰人壽、富邦人壽、全球人壽、友邦人壽國外投資占比也都逾6成。

雜幣避險 降低匯兌成本

新台幣去年由32.279元急升至29.848元，升值幅度逾8％，壽險業全年淨匯損金額高達1761億元，甚至高於去年壽險業整體稅後獲利1228億元，若能有效降低匯損，獲利能力有機會倍增。

去年前3季主要壽險公司如南山人壽、國泰人壽及富邦人壽匯兌成本200億元以上，新光人壽及中國人壽則逾百億元，壽險業預估今年匯兌成本恐高於去年。

金管會近期已開始約談國外投資比重較高的公司，先了解避險比率及避險方式，官員表示，已有不少公司開始強化「一籃子貨幣避險」，去年國壽一籃子貨幣避險操作績效不錯，全年避險成本在1％以下，今年有不少公司開始採取雜幣避險方式，降低NDF或未避險的比重，希望降低匯兌成本。

(中國時報)