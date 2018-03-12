美股給力 台股多頭喊衝

美股4大指數上周五全面大漲逾1.7％，有利本周台股開盤行情。（法新社）

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中國時報
／台北報導

美股飆漲、美林論壇登場、內資加溫歸隊3大利多齊步助陣，台股今（12）日收復11000點失土的機會極高，若多頭士氣延續，法人更看好本周甚至可望力拚攻破11270點波段高點。

美股4大指數道瓊、那斯達克、S&P 500、費城半導體9日全線大漲，漲幅都超過1.7％，那斯達克與費半更創新高，對以電子股為主體的台股來說，激勵程度不在話下。

摩根資產管理指出，隨全球貿易戰消息趨緩，台股空頭威脅目前看來暫時解除，市場回歸基本面檢視企業前景。由於費半、那斯達克迭創新高，台股半導體、電子零組件等均可望扛起主流大旗。

美林證券在論壇前終於發布首次官方訊息，經最新統計，第21屆美林科技論壇（Asia Pacific TMT 2018 Conference）邀集企業家數達160家，與會法人代表超過400組，本次主軸聚焦「大數據與人工智慧（AI）連結的新浪潮」，美林並強調是長線大商機，吸引投資機構積極與會，準備好迎接商機的台廠，可望先迎來國際資金買盤進駐。

與過去不同的地方是，美林證券在論壇前預先點名5大備受關注企業（Stocks to be spotlighted），其中，台灣就有台積電、聯發科雙雄入列，其餘3家分別是南韓三星、日本SOMCO與大陸的海康威視。

上述公司之所以列為5焦點企業，原因在於5大巨擘在各自領域中均位居領導地位，受惠半導體產業上升循環，且未來明顯站在大數據、人工智慧（AI）、智慧監控、高效能運算（HPC）商機浪頭上。

安聯投信表示，外資動作保守，國內資金搶進扮演台股功臣。融資餘額從2月12日低點的1610.86億元，最新升高至1678.02億元；對權證參與者動向具高度代表性的自營商買超方面，近3個交易日連續買超共26億元。相較於國際資金近8日只有1天買超，明顯對後市更有企圖心，也成為支撐台股反彈重要的資金動能。

(中國時報)

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