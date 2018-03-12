軍改天花板 退輔會主委反對

2018年03月12日 04:10 中國時報 呂昭隆 ／台北報導 ／台北報導

部分民進黨立委認為，年金改革委員會提出的軍人年改方案有獨厚退將疑慮，退輔會主委邱國正昨天表示，他不贊成月退俸設天花板，並引述美國前總統林肯的話，「不能以殲滅富有的人代表我們幫助貧窮」。邱國正說，這就好比希望幫忙照顧勞方，所以就打壓資方，他也無法贊成。

綠委批將官退休俸 太優渥

副總統陳建仁上周四召集民進黨立委、政委林萬億，討論軍人年改草案，與會者達共識，月退俸樓地板38990元，原支領金額低於此者將不受影響，但退休將領月退俸金額應否訂天花板、起支俸率等問題，未達成共識，但綠委認為，軍改草案中給予將官的退休俸太優渥，要求年改會再試算其他版本。

邱國正上任後，已赴立院拜會過外交國防委員會，多數立委都說要照顧退休中低階軍官，並未提到月退俸要有限制的「天花板」，他本人不贊成設天花板，但尚未與立委溝通。

照顧中低階軍人 有構想

邱國正說，在同一單位工作久，俸率一定高，職位高有一定保障很合理。邱國正說，有媒體最近訪問他，問了林肯說的「不能以殲滅富有的人代表我們幫助貧窮」，他極表贊成，還用英文把林肯的話念了一遍。

至於如何照顧中低階退役軍人，邱國正表示，他已有構想，但尚未和政院年金改革委員會討論，所以無法說明。邱國正說，「我不是賣關子」，他不會出奇招，也不會出怪招，更不會賣土地來支應。他的方案一定是對中低階軍人有利，一定合理、合法、可行，不會增加國庫經費。

邱國正說，不管幾歲退伍，年金要讓退役軍人基本生活和家庭照顧沒有任何疑慮。如果來得及，他希望，軍人年改與公教年改能同步在7月1日上路。

盼軍改7月1日同步上路

至於退役軍人在街頭的抗爭，邱國正說，他能感同身受，「八百壯士」這些人不是為了「反」年改，而是長期累積出來的怨懟，對軍人遭受汙名化，心裡不舒服，最後藉由年改這個議題爆發出來。

邱國正說，他與退役軍人接觸，「他們強調不是反年金改革，對於『反』字很懊惱」，「八百壯士」的訴求是年金改革不要溯及既往，要善待現役人員，但也不要忘了照顧退役人員。

(中國時報)