「台美日 可共同處理朝鮮問題」

台灣智庫11日邀請美日相關專家學者，針對台灣在印太戰略的機會與區域其他民主國家合作的方向討論。前美國國防部亞太安全事務助理部長Wallace“Chip”Gregson（左二）出席並聆聽專家意見。（王英豪攝）

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中國時報
／台北報導

美國國防部亞太安全事務前助理部長葛瑞森（Wallace “Chip” Gregson）昨表示，從美國觀點來看，台灣在「印太戰略」中扮演堅定角色，更重要的是，台美日可共同處理北韓問題，如在冷戰時，台美日共同有效嚇阻（共產勢力）。

台灣智庫昨舉辦「印太戰略下的台灣機會」研討會，邀請多位美前官員、美學者及日自衛隊退役將領對話。外交部次長吳志中致詞時表示，近來區域情勢面臨挑戰，大陸頻繁的軍事擴張行動、北韓核武計畫等，均增加區域安全的不穩定性；為達成「印太」願景，需要區域內的民主國家承擔更多責任，台灣也同樣須扮演更積極的角色，與美國及日本攜手合作，維護區域的和平及穩定。

從台日關係角度，日本航空自衛隊前退役空將（相當於台灣空軍中將）小野田治表示，台灣是區域中唯一能提供對大陸深切觀察與策略的國家，日本對此抱持強烈期待。日本海上自衛隊退役海將（相當於台灣中將）金田秀昭也說，若台灣失去自由與民主，將會是區域的巨大損失，尤其是對美、日與東協國家，這將波及如台海和巴士海峽的自由運輸航線，最終使日本嘗到苦果。

就台美關係，日本安全戰略研究機構資深研究員紐沙姆（Grant Newsham）指出，美國總統川普不穩定的個性不見得不好，反而是個「機會之窗」，過去美國總統的想法容易為人所預測，反而不利台美發展，因此台灣應掌握機會，發展出具體的合作關係。

「2049計畫」研究所執行主任石明凱（Mark Stokes）說，台美間仍許多可加強處，或許可以創新方式推進，例如假設美國在台協會（AIT）的榮譽主席由國務卿擔任，國務卿便可訪問台灣，讓任何事情變得「非官方」。

美國戰略暨國際研究中心太平洋論壇資深專員葛山涅克（Kerry Gershaneck）表示，從美國歷史戰略來看，「印太戰略」與過往的亞太策略都具有一致性，並非全新概念，很明顯的，更是川普政府的關鍵概念，在過去3個月，美方體認到美日台都面臨中國勢力的迅速擴張。

(中國時報)

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