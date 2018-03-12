國共論壇 可望4月下旬舉行

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中國時報
／台北報導

兩岸國共論壇可望於4月下旬舉行，國民黨大陸事務部主任周繼祥昨出席青年活水營活動時表示，雙方有共識要一起宣布時間，「容我賣個關子」，不過他強調，磋商有進展，他也暗示時間點可能落在大陸國家主席習近平參加博鰲論壇之後。

國民黨主席吳敦義自上任後，種種跡象被外界解讀被對岸「冷對待」，國共論壇是否辦得成，一直是吳敦義黨主席任內的指標性任務，國民黨也積極與對岸溝通，試圖扮演民進黨執政下，兩岸陷入冰點的「破冰船」。

負責與對岸協調國共論壇事宜的周繼祥甫從大陸回台，周繼祥昨表示雙方一直都在協商，沒有中斷，此事正在規畫中。

不過對於國共論壇的確切日期，周繼祥則說，雙方有共識，要共同發布，不能片面發布，否則對對方不尊重；他也說，還需要點時間，但很快就會公布，不會拖太久。

周繼祥雖未明確指出日期，但也暗示習近平4月要參加博鰲論壇，5月又有美國總統川普與北韓領導人金正恩的「川金會」要登場，中間這段時間應該推算得出來。

盡管國共有具體共識，但因吳敦義有卸任副總統身份，仍須總統府點頭才能赴陸，但總統府表示尚未收到申請。雖然吳敦義能否順利成行仍有變數，不過周繼祥強調，將會是由吳敦義帶隊，不會有備案。

周昨天也開心地向參加營隊的青年表示，兩岸論壇馬上就要召開，希望國民黨能幫農民爭取更多利益，做農民代言人。

(中國時報)

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