311地震7周年 感謝台灣援助「帶來勇氣」

2018年03月12日 04:10 中國時報 陳建瑜 、 崔慈悌 ／台北報導 ／台北報導

日本311大地震昨天屆滿7周年，蔡英文總統在推特以日文表示，誠心為震災不幸罹難人士祈求冥福，也為所有受災者致上慰問之意。日台交流協會台北事務所代表沼田幹夫表示，311震災時，台灣在短期間內對日捐款超過200億日圓，這是日台關係上的轉捩點。

日本台灣交流協會昨舉辦「311東日本大地震7周年追悼感恩會」，外交部長吳釗燮與台日關係協會會長邱義仁，及311震災發生時，我相關官員包括台日關係協會會長李嘉進、前外長楊進添、前駐日代表馮寄台、前司法院長賴浩敏等皆應邀出席追悼感恩會。

沼田幹夫致詞時說，7年前，當時的總統馬英九、副總統蕭萬長、行政院長吳敦義及楊進添等人親自呼籲捐款，他們無法忘記馬英九親自在電視上以溫暖言語呼籲：「日本是我們重要的友人，朋友現在面臨困難，大家有義務給予支持」。

沼田幹夫強調，各位的支持帶給我們日本人無比的勇氣，也讓日本再次有機會體認到日台之間特別的情誼，這是日台關係上的一個轉捩點，再次向台灣朋友表達誠摯謝意。沼田幹夫說，災區持續穩健復甦，特別是受到地震、海嘯與核災影響的福島縣，人民在各位的支持下朝復興之路踏實前進。如今，地震前的農地已超過84％恢復耕作，這些農產品已在日本全國各地被消費。

邱義仁代表致詞時說，去年台灣有一些年輕人到福島地區拍攝紀錄片，記錄他們的生活、重建、工作，從影片中可見福島人民是那麼辛苦，但又抱持著非常進取，抱持非常強的意志力在奮鬥生活，這給很多人很大的啟示，相信也可以給現在正在受苦的一些花蓮人民帶來一些激勵作用。

沼田致詞後，現場也與日本同步默哀一分鐘，並最後讓現場來賓分別獻花表示哀悼。離去前，吳釗燮特別與沼田閉門談話近10分鐘，而邱義仁直接離去。吳釗燮出來後，面對媒體追問漁權等相關問題並未回應。

(中國時報)