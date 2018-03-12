311地震7周年 感謝台灣援助「帶來勇氣」

日台交流協會11日在台北舉行311大地震7周年追悼感恩會，台日關係協會會長邱義仁（右）在日本交流協會代表沼田幹夫（左）陪同下離開。（鄭任南攝）

友善列印
中國時報
／台北報導

日本311大地震昨天屆滿7周年，蔡英文總統在推特以日文表示，誠心為震災不幸罹難人士祈求冥福，也為所有受災者致上慰問之意。日台交流協會台北事務所代表沼田幹夫表示，311震災時，台灣在短期間內對日捐款超過200億日圓，這是日台關係上的轉捩點。

日本台灣交流協會昨舉辦「311東日本大地震7周年追悼感恩會」，外交部長吳釗燮與台日關係協會會長邱義仁，及311震災發生時，我相關官員包括台日關係協會會長李嘉進、前外長楊進添、前駐日代表馮寄台、前司法院長賴浩敏等皆應邀出席追悼感恩會。

沼田幹夫致詞時說，7年前，當時的總統馬英九、副總統蕭萬長、行政院長吳敦義及楊進添等人親自呼籲捐款，他們無法忘記馬英九親自在電視上以溫暖言語呼籲：「日本是我們重要的友人，朋友現在面臨困難，大家有義務給予支持」。

沼田幹夫強調，各位的支持帶給我們日本人無比的勇氣，也讓日本再次有機會體認到日台之間特別的情誼，這是日台關係上的一個轉捩點，再次向台灣朋友表達誠摯謝意。沼田幹夫說，災區持續穩健復甦，特別是受到地震、海嘯與核災影響的福島縣，人民在各位的支持下朝復興之路踏實前進。如今，地震前的農地已超過84％恢復耕作，這些農產品已在日本全國各地被消費。

邱義仁代表致詞時說，去年台灣有一些年輕人到福島地區拍攝紀錄片，記錄他們的生活、重建、工作，從影片中可見福島人民是那麼辛苦，但又抱持著非常進取，抱持非常強的意志力在奮鬥生活，這給很多人很大的啟示，相信也可以給現在正在受苦的一些花蓮人民帶來一些激勵作用。

沼田致詞後，現場也與日本同步默哀一分鐘，並最後讓現場來賓分別獻花表示哀悼。離去前，吳釗燮特別與沼田閉門談話近10分鐘，而邱義仁直接離去。吳釗燮出來後，面對媒體追問漁權等相關問題並未回應。

(中國時報)

俄羅斯大選 普丁所向無敵

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。