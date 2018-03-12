首艘獵雷艦將下水 何去何從

2018年03月12日 04:10 中國時報 呂昭隆 ／台北報導 ／台北報導

根據軍火圈消息透露，儘管海軍已和慶富公司解約，但建造獵雷艦的義大利Intermarine船廠並未停止工程，首艘獵雷艦船體預計於月底下水，並進行1年的測試。由於海軍已表明不會接收，這艘獵雷艦將何去何從，尚待觀察。

消息來源說，陳慶男繼續支付薪資予慶富駐Intermarine的6人小組，因為慶富尚需與海軍對簿公堂，必須延續造船工程；另行政院調解委員會裁定海軍片面通知慶富解約的行為，與法定程序不符，本月下旬將召開首次調解會。

海軍已於去年底將駐義監造軍官召回，軍方與慶富解約，不會接收獵雷艦，因為是空船，海軍要了也沒用。義政府須檢討原核發出口許可的有效性，這幾天會告知慶富義政府的決定。

一位海軍退役軍官說，海軍處理慶富案留下多項缺失，首先行政院調解委員會初步裁定海軍片面解約成案，可見軍方聘請的法律顧問素養可議。

其次，海軍衝動解約，全然不顧合約中載明有權將慶富合約轉予第三方承續（中信或台船），未將弊案與武獲軍購切割，與發出口許可的歐盟國家關係勢必受衝擊影響，銀行損失也要全民埋單，而弊案查辦最後又雷聲大雨點小，與從前海軍執行劍龍計畫時，荷蘭船廠財務發生問題，海軍還為其籌款，終於獲得潛艦，因而開啟對歐軍購之先河，兩相比較，高下立判。

(中國時報)