補教業聘用員工 須繳良民證

2018年03月12日 04:10 中國時報 林志成 ／台北報導 ／台北報導

教育部最近公布「短期補習班不適任人員認定通報資訊蒐集及查詢處理利用辦法」，補習班聘任教職員工（含清潔工），須經地方教育局核准。據此，補教業成為我國唯一聘人須政府核准的民間產業，他們教職員工和計程車司機是唯二須要良民證才能工作的行業。

清潔人員也納管理

目前全國有1萬8000多家補習班、約9萬名教師，教育部依據《補習及進修教育法》的授權，2月5日公告「短期補習班不適任人員認定通報資訊蒐集及查詢處理利用辦法」，從2月7日起生效，以杜絕補習班性侵、性騷擾事件。

依此辦法，補習班直接或間接聘僱於班內實際從事教學、協助教學、擔任輔導、行政及其他提供勞務工作之人員（如清潔人員），列入教職員工名冊範圍，須報地方主管教育行政機關查詢及核准；但招生期間聘用臨時人員或工讀生於班外發放宣傳單，因未實際接觸學生，不列入名冊範圍。

現職有前科須解聘

教育部終身教育司長黃月麗表示，現在補習班聘人須提供身分證、學歷證書及良民證等資料送教育局核准，教育局會將名單和教育部及衛福部的資料庫勾稽，如果他們沒有性侵害、性騷擾或性霸凌的紀錄，補習班既就可聘用，過程約需2天。

不過事情還未結束，地方教育局還要將補習班聘用名單跟法務部犯罪資料庫比對，這個資料庫每年1月、3月、6月、7月、9月等5個月的10日開放勾稽，如果查出他們有性侵或性霸凌的前科，補習班須立即解聘。

學校未適用將惹議

教育部原先公布的辦法草案預告中，並未將補習班清潔人員列為須經教育局核准的對象，但最後公告生效的辦法卻列入，補教業者大嘆「嚴格到滴水不漏」，相當不滿。黃月麗說，經過討論後，認為清潔工還是有機會和學生接觸到，因此列入必須經教育局核准的名單中。

教育部這項辦法造成補習班大反彈，政大勞工所教授劉梅君說，基於特別需要，法令可以規定特定行業聘人須經政府核准，但同一產業標準要一致，譬如都是教育事業，補習班和學校的用人規定就不該有差別待遇，否則就有歧視問題。

(中國時報)