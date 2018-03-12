業者批歧視 縣市教育局也叫苦

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中國時報
／台北報導

教育部公布規定，補習班聘任教職員工（含清潔工），須要各縣市教育局核准。對此，補教業者大反彈，從事補教業的人都須申請良民證，還要經教育局審核通過，這將他們視為「毒蛇猛獸」，是一種歧視。縣市教育局則因業務量大增，大嘆吃不消。

教育部發布的「短期補習班不適任人員認定通報資訊蒐集及查詢處理利用辦法」，2月7日生效，補習班教職員工要檢附身分證、學歷證書及良民證讓地方教育局審核，這讓補教業者相當火大，出現上街頭抗議或提出釋憲的聲音。

「學校聘用老師不要求良民證，但補習班卻要，這就是歧視。」台北市補教協會總幹事張浩然說，同樣都是教育事業，每年學校發生4000起疑似性侵害、性騷擾案，最後成案的也有400件，比補習班多很多，政府卻在補習班聘人方面採取更嚴苛的規定，這樣合理嗎？

「連清潔工都要提供良民證供教育局審查，真的很離譜。」張浩然說，多數補習班清潔工作外包，每次來的人可能不一樣，清潔人員都是在老師、學生不在時才來從事清潔工作，不會接觸學生，政府卻要他們提供良民證，難道補習班要將合作清潔公司的所有員工都報給教育局審查嗎？

張浩然反諷，依教育部的標準，家長到補習班看孩子，也應該提供良民證供查驗，才能「滴水不漏」的防止狼人入侵。

此外，補習班將教職員工名單送出去後，教育局要先後和教育部、衛福部及法務部的資料庫勾稽，以釐清是否有性侵、性騷擾的紀錄或前科，但法務部1年只提供5次勾稽機會，時間落差造成補習班聘人相當大的困擾。

台南市教育局長陳修平說，原本補習班只要將教職員工名單報局備查就可以，現在變成要審查，如果有人學歷真偽有疑義，就要向大學確認，會花不少時間。教育局只有4名員工負責管理1750家補習班，業務相當繁重。

(中國時報)

補教業聘用員工 須繳良民證 超越米其林 歸還二星榮耀 回鄉傳…

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