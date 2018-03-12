綠色神盾 松山勇奪第6冠

2018年03月12日 04:11 中國時報 陳志祥 ／台北報導 ／台北報導

HBL高中籃球聯賽創立30年，昨畫下本學年度完美句點！男子組松山高中、女子組普門中學均衛冕成功，完成連霸壯舉！「綠色神盾」松山高中靠著「籃球素人」林正在籃下的好表現穩定軍心，終場以70比60擊敗能仁家商，勇奪隊史第6冠、最近4年第3冠，賽後林正哭成淚人兒，MVP則由攻下全場最高分22分的林勵獲選。

林勵得22分 奪MVP

暌違4年重返冠軍賽的能仁在攻守上都不順遂，面對人高手長的松山攔阻，能仁爭奪隊史第3冠失利；尤其松山原本不被看好奪冠，松山隊長莊家誠表示，他們完成不可能任務！主因球員相信隊友、相信教練。

冠軍戰一開賽雙手出手謹慎，打了5分多鐘松山只以8比3領先，直到首節結束前2分34秒松山潘宣頤籃下挑籃得分，松山得分進入2位數後、開始一路加速，打完上半場，松山37比25領先能仁。

上半場兩隊得分關鍵是籃板球，松山摘下36籃板、能仁僅19個，松山掌握大半攻勢，加上松山投進5個3分球、能仁2個，顯示松山的長人陣取得攻擊與防守優勢。

林正19籃板 穩軍心

下半場開賽松山202公分長人林正一度下場休息，讓能仁追到只差5分，林正趕緊出場壓陣，很快穩定軍心，並澆熄能仁反撲火苗。第4節末了能仁採取犯規戰術，但差距太大無力回天。

有球評認為，林正的功能太重要，他在籃下像座山，可搶籃板、阻攻，昨天林正搶下19籃板、得9分與2次阻攻。賽後哭得最慘的他表示，一路走來太苦了，感謝教練每天盯著他練球，才有這座冠軍。

與隊史第8冠緣慳一面的南山高中昨於季軍戰壓制東山高中邱子軒、劉承彥的反撲，終場南山77比73獲勝，拿下季軍。南山教練許時清說，最後1戰是要把球打完的責任，謝謝球員拚完最後1秒。

南山勝東山 拿季軍

東山主控劉承彥，終場前2分鐘射下2記外線，將比數追成71比76的5分落後，惟南山搶下比賽終了前關鍵進攻籃板、陳又瑋兩罰中一，東山追分無力，不過已創下隊史最佳戰績，台中市長林佳龍說：「台中以你們為榮！」

(中國時報)