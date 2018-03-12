普門喜封后 羅培儀飆37分

普門中學羅培儀（右）昨單場猛灌37分，獲選冠軍賽MVP，賽後與去年同樣獲選MVP的姊姊羅培甄（左）擁抱慶祝。（中央社）

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中國時報
／台北報導

普門中學女將羅培儀昨天在「106年高中籃球聯賽」女子組冠軍戰飆出生涯最高的37分，尤其3分球11投8中，加上隊友陳孟欣串聯攻勢，普門一路領先至終場，最終以79比58大勝南山高中，完成2連霸、隊史第3冠到手。

普門迎戰南山，第2節主力戰將開始發威，打出流暢攻勢，不斷拉大比數差距。由於普門在每節的得分都多於南山，讓南山落入一路苦追的困境； 終場前幾分鐘普門派出板凳球員上場，才止住猛烈的攻擊。

普門順利衛冕成功，教練廖哲億表示，隊員個子矮小，本來就不被看好；好不容易拿下冠軍，也打出屬於全隊的榮耀。有球評認為，廖哲億帶兵像個大哥哥，除了指點球技，還教導很多為人做事應有的觀念，才能養成優秀球員的特質。

冠軍戰普門的靈魂人物是羅培儀，她全場獨得37分，只比對手南山全隊的58分少19分而已。尤其三分球投11中8，加上球運上身無人能敵，打破去年其姊羅培甄獨得30分的紀錄。羅培儀表示，「姊姊賽前要我放輕鬆打球，享受比賽。」

打出生涯最佳表現的羅培儀說，能夠幫助球隊奪冠，感覺非常棒！而且蟬聯冠軍內心很興奮，希望能激勵學妹們明年繼續拿下冠軍。

此外，永仁高中對滬江高中的季軍戰，由於第2、3節滬江「馬臉」蘇嘉嫻連下11分，使得從第1節開始落後的滬江逐漸逆轉戰局，最終以71比66擊退永仁，連3年獲得季軍。

(中國時報)

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