超越米其林 歸還二星榮耀 回鄉傳承手藝！江振誠用台灣食材說故事

2018年03月12日 04:10 中國時報 謝錦芳 ） 本報獨家採訪（執筆：

江振誠的法國料理。大溪地香草／胡桃南瓜／鹹蛋塔可。（江振誠提供／Edmond Ho Fotografie攝）

江振誠22歲前往法國米其林三星餐廳「感官花園」向雙子星主廚學藝。 （江振誠提供）

江振誠招牌菜「憶」，1997年於法國首次創作的料理，登上「感官花園」菜單，鵝肝、松露、細香蔥。（江振誠提供／Edmond Ho Fotografie攝）

江振誠 小檔案

名廚江振誠近日獲「亞洲50最佳餐廳」頒發終身成就獎，成為唯一橫跨世界50大最佳餐廳與米其林兩大評鑑的華人，對他30年來在料理的耕耘是極大肯定。江振誠表示，「未來要進一步發掘台灣料理的DNA，用台灣食材說故事，提升台灣餐飲軟實力。」

現年42歲的江振誠，22歲即前往法國米其林三星餐廳（Jacques & Laurent Pourcel），向雙子星名廚拜師學藝，25歲成為該餐廳行政主廚；2007年赴東非印度洋上的Seychelles群島，掌管Maia Luxury Resort & Spa度假飯店，被《時代》雜誌喻為印度洋上最偉大的廚師。2010年赴新加坡開辦Restaurant ANDRE，8年後畫下句點，歸還米其林二星，回到台灣。他說，未來要退居第二線，他計畫環島，探訪每個城市，發掘不同的食材，為每個城市創作一道料理。以下是江振誠接受《中國時報》獨家專訪摘要。

唯一華人名廚 獲2大評鑑肯定

問：請談談獲得2018DINERS CLUB終身成就獎的心得。

答：一個台灣人用不同的方式詮釋法國料理，重新定義法國料理，能夠獲得國際評鑑的肯定，這在法國料理界從未出現過。能同時受到世界50大最佳餐廳與米其林兩大評鑑系統的肯定，我非常榮幸。

問：你決定把米其林二星歸還，代表什麼意義？

答：我在法國學廚藝的時候，都是在米其林三星餐廳，受到米其林肯定，對我是很重要的。Restaurant ANDRE結束之後，把米其林二星歸還，這是一個嚴肅的決定。人生在不同階段有不同的選擇，對我而言，此刻回到出生的地方，把經驗傳給年輕人更加重要。我希望把一身武功與年輕人分享、傳承，5年、10年後可能有更多國際級廚師出現。

台灣夜市小吃 成創意靈感來源

問：你長年在海外，最想念的台灣味是什麼？

答：我家住士林夜市附近，我每天放學時要穿越士林夜市，幾乎都會買幾樣東西吃，邊走邊吃，回到家時，已經吃飽了。從珍珠奶茶、青草茶、鹽水雞、魷魚羹、大餅包小餅、水煎包、蚵仔煎、蔥油餅等，這些夜市小吃如今成為我源源不絕創意靈感的來源。

我認為，夜市小吃比頂級料理更難做。以法國料理為例，我可以選用最頂級食材，一道菜中同時採用20～30種食材，價格沒有上限。不過，夜市小吃有許多限制，首先要便宜、快速、好吃，可以帶著走，即使是厲害的主廚，不一定做得出來。

問：為何夜市小吃讓你這麼懷念？

答：我在士林夜市長大，那是我最懷念的地方。夜市小吃對我是很大的啟發，好吃的東西不必太複雜；食材沒有貴賤。每個食材就像字母，拼對地方就有意思。

廚師社會責任 堅持用在地食材

問：廚師該對社會做出什麼貢獻？

答：現代社會中，人們外食的機會越來越高，廚師負責為顧客挑選食材，如果選擇品質優且健康的食材，那麼顧客吃了會更健康；如果選擇低價且不健康的食材，就會出問題。從食物鏈來看，廚師挑選食材，與農民種植農作物，漁民捕捉的魚，息息相關，我們決定食物鏈最上游種什麼，與最下游吃什麼，這就是社會責任。

其次，台灣或亞洲欠缺良好的廚師養成教育。年輕人要學料理，一定要出國去讀餐飲學校嗎？我經常反省，自己來自台灣，可是對台灣的食材、味道、文化、生態都不了解，我是台灣出生的廚師，學的是法國料理與文化，這對台灣有什麼意義？4年前RAW開幕時，我就堅持使用在地食材，這是社會責任。

加強食物教育 提升餐飲軟實力

問：為何台灣料理被低估？

答：台灣有許多好的食材，各式各樣水果、蔬菜、海鮮，大約三分之二以上都勝過亞洲其他國家，可惜我們缺乏用世界的語言和世界溝通。許多來到RAW品嘗料理的顧客問，這麼好吃的豬肉是那裡來的？答案是深坑黑毛豬。我希望以RAW做為平台，讓國際人士認識台灣料理的特殊滋味，向他們介紹，這是台灣產的咖啡、水果和海鮮。

問：如何進一步提升台灣餐飲的軟實力？

答：加強對食物的教育，要讓年輕廚師、小農對本土食材引以為傲。你想想，為何日本許多頂級食材可以賣到世界各地？台灣有許多品質很好的食材，可惜小農們小規模種植，連供應我一家都不夠。台灣的小農是單兵作戰，一人一槍打游擊，缺乏組織戰，希望政府相關部門注意這個問題。

(中國時報)