母啟蒙、妻扶持 造就世界名廚

Restaurant ANDRE畫下句點，江振誠（二排左四）及太太Pam（搭肩者）與夥伴合影。（江振誠提供／Edmond Ho Fotografie攝）

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中國時報
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從小愛吃的江振誠，瘋狂愛上料理，進而成為世界名廚，他的生命中有兩個女人，一位是廚藝極佳的媽媽，另一位則是泰籍太太Pam。

江振誠13歲時曾跟隨媽媽到日本梨山縣的中餐廳幫忙，每天放學後就到餐廳工作，洗菜、切菜、削皮、洗碗等。媽媽告訴他，「做菜不能隨便，不論做便當或泡麵，每件事都要當一回事。」

小時候，江振誠常常和媽媽一起猜謎，猜猜餐廳裡的料理有那些調味，讓他愛上烹飪。媽媽教會江振誠，「吃」的重要性，深深影響他對於人生的選擇，這也是他一生最大的禮物。

新加坡Restaurant ANDRE結束之後，江振誠目前掌管6家餐廳，每天工作仍高達15小時以上。這個月，他的行程表中排定的飛行次數高達16次，平均2天就要搭一次飛機。他說，要特別感謝太太Pam，一路走來對他幫助非常大。

穿著打扮非常時尚的Pam，年輕時學過芭蕾，做過模特兒，曾擔任泰國時尚雜誌總編輯，她與江振誠熱戀3個月後就決定結婚，如今成為江振誠最得力的助手。

餐廳的工作，從早忙到晚，通常一餐頂級料理長達5小時，結束餐宴已是半夜1點，江振誠與Pam會閒聊一下，真正休息的時間在3點以後。江振誠說，「過去20年以來，我每天工作都超過15小時。」Pam說，「料理是江振誠的最愛，因此他不覺得辛苦。」

外界好奇，休假時，Pam是否有機會做自家的拿手菜？Pam笑說，「這些年來，為了打理餐廳，自己忙得根本沒有時間煮飯。」

擔任Restaurant ANDRE行政主廚的陳將停為馬來西亞籍華人，跟隨江振誠學廚藝長達10年，他坦承主廚的工作壓力不小，時常要研發新菜單，還要找空檔時間實驗，經常忙得連吃飯時間都沒有。但他從江振誠身上感受到對工作的熱情，把料理變成一幅畫。

(中國時報)

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