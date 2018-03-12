俄羅斯大選 普丁所向無敵

2018年03月12日 04:10 中國時報 陳文和 ／綜合報導 ／綜合報導

俄羅斯即將於18日舉行總統大選，包括現任總統普丁共有8位候選人角逐克里姆林宮寶座。所有民調指出，普丁篤定將以壓倒性的優勢贏得連任。

穩操勝券的普丁日前意氣風發地指出，將致力為俄羅斯創造光輝的未來。他還表示，若有機會改變歷史，他期望能阻止蘇聯解體。

俄國近日公布的民調顯示，普丁的支持率獨占鰲頭，在69.7％到64％之間。排名第2的共產黨候選人葛魯迪寧則望塵莫及，僅獲7％左右的選民支持。而外型亮麗的名媛、前實境秀主持人兼記者索布查克，雖被俄國媒體稱為年輕的「明日之星」，支持率僅有1％左右。

勝負已定 影響投票意願

俄國商報《紀錄報》更早前發布國營「輿論研究中心」的民調指出，2月中旬到3月中旬之間，普丁在人口逾100萬的中型與大型城市的支持率，從近70％，大幅滑落到略高於57％，重挫了12％。而這些中、大型城市的人口約占全俄選民人數的四分之一。

莫斯科國家研究大學高等經濟學院的社會學者紀涅夫指出，過高的民調支持率將會讓普丁的傳統支持者覺得，沒必要去投票，因此普丁陣營必須想方設法，避免給予選民「勝負已定」的觀感，不斷以懸宕的選情變化，來刺激選民的投票意願。

外媒：逾8成青年挺普丁

外國媒體指出，普丁這些年來將俄國剛起步的民主政體，轉變成為威權體制，並不斷藉由其掌控的傳媒、國安部門與司法體系，打壓異議人士，以鞏固權位。但他的親信捲入貪腐醜聞等也使其政權的破綻逐漸顯露，招致民眾一波接一波的抗議，去年10月7日普丁生日時，有民眾上街嗆聲「創造沒有普丁的俄羅斯」。

對於普丁為何能長期掌權，《華盛頓郵報》指出，俄國當前普遍在大學求學的「普丁世代」年輕人，是一個關鍵因素。普丁去年底的民調支持率一度達81％，而18到24歲的年輕人挺他的比率更高達86％，這些年輕人裡67％堅信普丁把國家帶往正確的方向，而一般民眾平均只有56％相信普丁的施政方針。

(中國時報)