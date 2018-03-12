烏克蘭加入北約 俄學者：恐引發衝突

2018年03月12日 04:10 中國時報 楊明暐 ／綜合報導 ／綜合報導

烏克蘭申請成為北約的最新發展，注定將成為俄羅斯總統大選爆炸性議題。烏克蘭最高議會首席副議長赫拉申科女士10日透過臉書表示，北大西洋公約組織（北約）已承認烏克蘭的「申請國」（aspirant country）地位，此事勢必引起俄羅斯的強烈不滿。2014年烏克蘭廢除不結盟中立地位，曾招致莫斯科嚴厲批評。

赫拉申科在她的臉書上寫道：「北約承認烏克蘭的申請國地位很重要。我們將逐步成為其正式成員。」北約也已更新其網站資料，將烏克蘭列入希望加入該組織的「申請國」名單。除了烏克蘭，其它的申請國還有：波士尼亞赫塞哥維納、喬治亞以及馬其頓。

獲得申請國地位是成為北約成員的第一步，申請國可能獲邀參加「成員行動計畫」（Membership Action Plan，MAP），以證明它未來成為正式成員，有能力承擔該盡的義務。北約強調，參加MAP並不意味一定能成為正式成員，但卻是關鍵的一步。

烏克蘭獲得北約申請國地位已在俄羅斯引發廣泛關注，俄國媒體紛紛加以報導，唯莫斯科官方迄未就此表態。俄羅斯衛星通訊社引述俄羅斯高等經濟學院綜合政治學教研室主任波利亞科夫的話說，北約承認烏克蘭「申請國」地位，將帶來巨大威脅。他說，北約章程規定，若成員國受到攻擊，整個組織應提供支援。烏克蘭一旦加入北約，俄羅斯便可能與北約出現直接軍事衝突。

俄羅斯總統普丁最近受訪時曾表示，烏克蘭是俄羅斯的「兄弟國家」。但兩國為了克里米亞半島歸屬問題以及俄羅斯軍事介入烏克蘭東部衝突，目前陷入尖銳對峙。

(中國時報)