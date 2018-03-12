通俄門13俄人遭訴 普丁不在乎

2018年03月12日 04:10 中國時報 鍾玉玨 ／綜合報導 ／綜合報導

俄羅斯總統普丁1日在莫斯科的克里姆林宮，接受美國國家廣播公司記者專訪。（路透）

普丁金句

俄羅斯因通俄門和中毒案和美英關係緊張！美國國家廣播公司新聞網（NBC News）播出了俄國總統普丁的獨家專訪，在與主播劍拔弩張交鋒的過程中，普丁否認克里姆林宮介入2016年美國總統大選協助川普坐上大位，也強調被美國特別檢察官穆勒起訴的13名俄國人和克宮沒有任何關係。

他接受專訪時，被問到對13名俄國公民被起訴有何看法，普丁表示：「俄國有1.46億人口，所以他們是俄國人又怎樣？我一點都不在乎…他們又不代表俄國的利益。」普丁還暗示他們可能不是俄國人，而是有俄國籍的烏克蘭人、韃靼人或猶太人。」

普丁和川普的私人關係也成為專訪的焦點，普丁在訪談時透露對川普的讚賞與肯定。他說，儘管川普是政治新手，但學習能力強，很快就進入狀況，也是個「經驗豐富的企業家」，了解要和他人建立合作關係，互相指控、打口水戰不會有任何結果。被問及何以不像川普一樣使用推特，普丁打趣說：「我有其他方式表達看法或落實決策。川普愛用推特，可見他比我現代化。」

說到未來俄美關係走向，他認為俄國才是受害者。他說：「不是我們把你們視為敵人，你們的國會把俄國列入了敵人名單。你們為何要這樣做？是我們制裁你們美國嗎？不是。是美國在制裁我們。」他建議雙方應坐下來對話。他透露川普想這麼做，但被諸多外力阻止。

NBC播出普丁訪談前，最新民調顯示，高達70%美國人擔心俄國未來不會停止對美國的騷擾與干預，但多數人堅信川普只會睜一隻眼閉一隻眼。

通俄門讓美俄關係不睦，近來在日本被熱炒的俄羅斯間諜中毒案也讓倫敦和莫斯科的關係緊張。俄國雙面間諜與女兒在英國遭神經毒氣攻擊命危後，英國部署三軍生化戰與淨化部隊及專家協助調查。俄羅斯駐倫敦大使館則反擊，稱事件和為英國軍事情報局工作的間諜有關，暗示案情不單純。

(中國時報)