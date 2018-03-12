突破西方孤立 北極熊向東進擊

2018年03月12日 04:10 中國時報 蔡鵑如 ／綜合報導 ／綜合報導

俄羅斯國境橫跨歐亞大陸，但政經軍事外交向來重歐輕亞。但介入敘利亞內戰、併吞克里米亞、進而在俄、烏克蘭東部邊界掀起武裝衝突後，俄羅斯和西方國家關係急凍，演變成冷戰結束後最嚴重的對立。在美國為首西方世界的圍剿和制裁下，經貿受到嚴重衝擊的北極熊當然不會坐以待斃，乾脆轉向東方靠攏，放眼亞洲。領導階層更揭櫫，轉向亞洲是該國21世紀對外政策主軸。

在2014年之前，俄羅斯對該國遠東地區的重視就不斷提升，也努力尋求與大陸為首的亞洲國家建立經貿合作。不過當時國際能源價格居高不下，外匯賺飽飽也連帶提升俄國經濟，與西方世界的關係也尚稱順暢，「向東看」沒有迫切需求。

但在海外介入他國軍事的後果，反而為俄國全力啟動並落實東轉亞洲政策推了一把。與北約交惡，導致俄國西部經濟重鎮安全緊繃，經濟制裁造成俄國商品出口受阻，加上國際能源價格暴跌，經濟雪上加霜，外匯儲備更大幅縮水，資金加速外流，盧布一路下探，只能從過去相對不受重視的遠東地區找到突破點。

在總統普丁主導下，向東看政策應運而生、鼓勵境外投資遠東的「東方經濟論壇」(EEF)，每年在海參崴登場，迄今已舉行3屆，去年吸引多達60餘國參加，當時南韓總統朴槿惠和日本首相安倍雙雙出席，大陸、日本和南韓歷屆都派出龐大代表團，東南亞各國的政經高層也與會。另外，俄國並與大陸、日、韓、東盟等舉辦跨國經貿對話。

從俄國外交部2016年的《對外政策構想》，可看出轉向亞洲策略的主軸，包括：強化與亞太國家尤其是大陸的能源和經貿合作；為擺脫受西方孤立的處境，加速發展與亞太關鍵國家的關係；展現俄國的亞洲國家身分，進而提升在亞太區域的地位和影響力；針對低度開發的西伯利亞和遠東地區發展，整合其豐富資源。

經貿戰略大轉彎的另一項優勢，在於大多數亞洲國家與俄方並無直接安全利益衝突，為了區域平衡，不少亞洲國家反倒希望俄方勢力跨入。更重要的是，俄羅斯豐沛的能源和天然資源，可供應經濟持續擴張的亞洲國家龐大需求，為能源安全提供保障。

以南韓為例，過去30多年來和前蘇聯─俄羅斯往來冷淡，如今也和這頭向東轉的北極熊建立友好密切的經貿關係，顯現出東轉政策的成效。南韓總統文在寅上任前，韓俄年度雙邊貿易額達150億美元，文在寅政府誓言在2020年之前把數字推升1倍。更遠大的目標是與俄羅斯為首的歐亞經濟聯盟（EEU），建立自由貿易協定。

(中國時報)