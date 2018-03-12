新聞透視－俄羅斯模式 為北京提供參照

2018年03月12日 04:10 中國時報 孫昌國

俄羅斯對台灣有什麼影響？一般人可能覺得沒有什麼關係，但實際上影響巨大。

時間回到上世紀80年代，1985年54歲的戈巴契夫接任蘇共中央總書記後大力推動公開和新思維（PERESTROIKA AND GLASNOST），他一開始從經濟領域改革著手，但很快地將注意力放在了政治體制改革方面。由於經濟狀況相對歐洲嚴重滯後，戈巴契夫尋求和西方和解及爭取外來投資，但社會上的激進力量開始利用經濟衰敗引起的各種不滿，對蘇共歷史問題大翻舊賬。蘇共逐漸成為被「轉型正義」攻擊的對象。

6年後，蘇聯帝國轟然瓦解。俄羅斯政治各派系對未來政治體制定位嚴重分歧，因此不但出現了葉爾辛效應，更發生了他出動坦克炮轟國會，在經濟上推行震盪療法，俄羅斯經濟一夕之間倒退數10年的慘痛經驗。最後由出身KGB的普丁接手，施出鐵腕一步步向當時瓜分大批國有資產的經濟寡頭收權，俄羅斯經濟才逐漸恢復穩定，普丁也變成俄羅斯人寄予厚望的新強人。

同個時代，經歷過滿清帝國崩潰、民國軍閥割據、抗日、內戰等苦難，年紀稍長的鄧小平顯然採取了一個相對於戈巴契夫較為穩健的模式。他開啟了包產到戶的農業改革，在逐漸改善農村生活條件後，又推進城市經濟改革，籌建經濟特區，大膽引進外來投資，接著將成功模式逐漸向全大陸推廣，奠定了大陸融入全球化經濟競爭的厚實基礎。回過頭來看，鄧小平推行的改革開放「中國模式」，明顯的要比戈巴契夫推動的蘇聯改革模式成功多了。

俄羅斯和大陸實力消長的比較，同時也表現在兩岸經濟的此消彼長，從1987年兩岸開放，台灣的GDP占大陸GDP的百分之47%一直降到現在只剩下約4%左右。這說明了大陸充分吸收了戈巴契夫模式的經驗教訓，對兩岸關係的發展也帶來關鍵性影響。可以這麼說，如果大陸當年走的是戈巴契夫模式，強力推動震盪療法，那麼華裔美人章家敦提出的中國崩潰論就可能成真。

俄羅斯還不止提供一個模式的對照組那麼簡單。在國際政治上，俄羅斯、美國、大陸三方構成「大三角」。後冷戰時代儘管美國獨霸，但三角形兩邊永遠大於第三邊的定理，對於日益依靠美日的民進黨政府來說，並不是一個好消息。最後，俄羅斯在政治上的演變，由戈巴契夫、葉爾辛到普丁的改變歷程，也同時給了台灣一個參照體系。那就是蘇聯帝國儘管瓦解，但一旦緩過神來，與西方在領土和勢力範圍產生的矛盾，反而會更加嚴重，民選領袖如強人普丁在主權領土國家利益上，立場和作為只會更加強硬。

所以問題是，台灣是否真的願意虛心面對不斷在各個領域取得進展的中國模式？承認那個在92年兩岸實力對比還不懸殊時所達成的「共識」，還是在不遠的將來被迫面對推行中國模式更具信心的大陸和具有強烈歷史使命感的大陸領袖習近平？

(中國時報)