賭場股東出千 失手遭打爆頭

高市43歲蔡姓休閒娛樂場股東出老千被活逮，遭人持球棒及椅子海扁。（劉宥廷翻攝）

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中國時報
／高雄報導

高雄一家新開幕複合式休閒娛樂場9日凌晨傳出打人糾紛，起因是43歲蔡姓股東戴隱形眼鏡，可看穿做過記號的撲克牌，因場場贏被懷疑出老千，遭人持球棒及椅子海扁，還一度誤傳被戳瞎；儘管蔡自知理虧不追究，但警方仍介入偵辦，除依社維法開罰外，並追查業者是否涉及詐欺及賭博。

這家「超有休閒會館」本月初才開幕，警方9日凌晨2時47分獲報有糾紛，火速出動快打部隊到場，眾人紛紛鳥獸散，當時僅蔡男摀著頭、頭冒鮮血染紅上衣，員警隨即協助送醫，不過他事後卻低調不願提告，警方覺得事情有異，除將在場多人帶回調查，也循線傳喚相關人等。

挨打不提告 引警疑竇

臉書社團《黑色豪門企業》事後也PO出1段賭桌現場影片，1名男子持球棒叫囂：「讓我查到誰戴隱形眼鏡，那個人跑不掉」，隨後指著蔡男說：「今天你先來」，但後方已有數名男子激憤持椅子向蔡男砸去，接著眾人一陣亂打，甚至把賭桌都掀了，仍不罷休。

紫光燈照射 看破手腳

雖有人喊「拔他眼鏡，不要打他」，蔡男被眾人抓住，再被問「你到底要不要拔眼鏡？」他怒吼一聲「報警啦！」又遭眾人圍毆後架住，抓住他的頭，此時鮮血已噴濺遍地。

警方在案發1天內，循線傳喚相關在場人士，據稱，蔡男玩德州撲克，幾乎每場都贏，只要下大注時都可全數過關，因此引來懷疑。當天有人帶來紫光燈照射，發現每張撲克牌都用隱形藥水做上記號，在場人士認為蔡男有配戴隱形眼鏡，要求取出，但蔡不願意才遭圍毆。

蔡送醫時僅頭部流血，眼睛沒有受傷，至於事後坊間流傳他被挖出雙眼，警方確認並無此事。

因蔡男詐賭讓其他股東受害，蔡送醫後趁機開溜，躲起來避風頭。該家會館在事發後則已停業，警方說，將調閱錄影畫面，釐清當日有誰動手打人，依社會秩序維護法偵辦，也會一併追查這家休閒娛樂會館是否涉及詐欺及賭博。

(中國時報)

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