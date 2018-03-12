為癱姊集氣 14歲妹完成半馬

為幫車禍昏迷姊姊圓夢，14歲妹妹曾敏馥戴著姊姊的號碼牌與晶片（左二，紅框處），跨齡跑完埔里超半馬。（廖肇祥攝）

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中國時報
／南投報導

第3屆「埔里跑Puli Power 山城派對」馬拉松11日開跑，14歲的半馬跑者曾敏馥因綽號「曾西瓜」的姊姊曾思穎，去年聖誕節車禍昏迷迄今，無法參與這場賽事，決定配戴姊姊的號碼布及晶片，代替姊姊上場，「奔跑吧！西瓜！」跑友們紛紛為曾集氣禱告，盼她能早日回到馬拉松賽道上。

主辦單位指出，22歲的曾思穎就讀逢甲大學夜校，跑友稱為「曾西瓜」的她熱愛長跑，從16歲開始跑馬拉松，去年聖誕夜發生嚴重車禍，動過5次開顱手術，迄今仍陷入昏迷，她雖報名這場馬拉松，卻因此無法參與。

曾女親友及同學們研議後，決定由她摰愛的妹妹曾敏馥代替上場完成挑戰，曾小妹從未參加過長跑活動，是她第一次參加馬拉松，她為幫助姊姊圓夢，事先做了賽前訓練，並以意志力撐完鯉魚潭環潭、虎頭山陡坡22公里全程；她並希望沿途的跑友們一起幫忙集氣，盼望親愛的西瓜姊姊能夠早日醒來。

因曾小妹未成年，未達報名門檻，大會在她父母出具切結書及10多名親友團陪跑狀態下，破例同意她參賽，讓曾小妹配戴自己與姊姊的晶片與號碼布（3247、3250），姊妹倆一起完成這項壯舉，得到屬於榮耀的粉紅色蝴蝶獎牌。

沿途跑友們看到配戴雙號碼布及雙晶片的曾小妹時，均不吝給予加油打氣；曾小妹一路抿著嘴唇忍耐痠痛成功抵達終點，大會也請跑友們為曾西瓜祈福禱告，盼望她能早日康復，「奔跑吧！西瓜！」繼續奔跑在馬拉松的賽道上。

(中國時報)

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