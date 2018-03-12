花監愛的懇親 受刑人變溫柔

花蓮監獄懇宿套房，內部設備一應俱全。

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中國時報
／花蓮報導
黃姓女囚（左）申請與眷同宿，讓分開已久的夫妻感情加溫。（許家寧攝）

監獄中也可以愛愛！全國各監獄配合矯正署推行「與眷同宿」，花蓮監獄近年在監獄後方打造4間設備如同摩鐵的懇親宿舍，讓表現良好的受刑人可與情人「圓房」互訴衷情，推出後廣獲受刑人歡迎，供不應求。獄方表示，懇親家屬的親情慰問，對於獄政教化有明顯助益。

外表清秀的黃姓女受刑人，服刑4年來，癡情男友不間斷探望，讓她感動點頭下嫁，婚後黃女努力爭取與眷同宿機會，2人首次同宿從早上9時待到下午3時30分。黃女嬌羞說，2人同宿的6小時30分，「1分鐘都沒浪費」，夫妻感情更加升溫，其他獄友也說感覺她回來後笑容變多了，人也變溫柔。

花監祕書王恩先表示，花監近年規畫4間懇親宿舍，提供第1級受刑人申請與配偶同宿，4間套房以粉色、暖色營造溫馨氣氛，房內則備有雙人床、冷氣、熱水器及40吋大電視，設備不輸一般Motel，不過電視沒有「成人頻道」，且戒護人員須在門外守候，他強調，房間隔音還算不錯。

蔡姓教誨師說，以3年刑期的受刑犯來說，每月的教化、操性表現良好、沒有違紀紀錄，服刑後最快2年可以申請與眷同宿，花監去年有112件申請，因為「供不應求」，平均要等2個月才可再申請，雖然條件嚴格，也使受刑人更加懂得珍惜。

6年前與男友曾智忠犯下弒母棄屍的蔡京京，2人去年被判處無期徒刑定讞，目前同時在花監服刑，曾、蔡2人雖在看守所登記完婚，但迄今未能洞房，因為「與眷同宿」的政策，讓2人相當期待。

但獄方指出，因曾智忠和蔡京京同屬4級受刑人，最快要15年才可申請，屆時曾男就已經70歲，加上因曾、蔡均為受刑人身分，並不符合申請與眷同住資格，因此2人期望恐怕會落空。

(中國時報)

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