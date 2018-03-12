虐死邱小妹 狠父2度性侵幼女判14年

2018年03月12日 04:10 中國時報 陳志賢 ／台北報導 ／台北報導

發生在13年前的邱小妹醫療人球案，當年施虐的邱小妹父親邱光仁被判刑12年入獄，後來他假釋出獄期間，另與友人的前妻同居，他竟涉嫌2度性侵同居人的12歲女兒；台北地院日前依2個加重強制性交罪重判邱男14年徒刑，另同居人提出鉅額民事求償，法院仍在審理中。

邱光仁2005年在超商前打死5歲女兒，事後因醫院拒收，引發醫療人球事件，邱被依傷害致死罪判處12年徒刑定讞。他2013年假釋出獄後，與友人的前妻同居，邱2014年至2015年間，見同居人剛從小學畢業的長女，性徵逐漸發育成熟，竟涉嫌在住處客廳染指她；被害少女升國一後，又在2015年3月某日半夜，再次被邱光仁指侵。

少女事發後因在學校出現情緒管理問題，校方派老師前往少女家中查訪，她才跟母親及老師透露，曾在國小畢業典禮後的暑假期間，以及升上國一下學期後的某天深夜，2度遭邱光仁性侵，同居人憤而提告。

檢方調查，邱雖承認與少女發生性關係，但辯稱是兩情相悅；並推稱自己與少女年紀差太多，才沒讓同居人知道。去年7月，北檢依2個加重強制性交罪起訴邱，並建請法院從重量刑。

法院審理時，邱卻翻供否認，但法官因受害少女指述內容一致，法官並讓受害少女赴醫院鑑定智能，確認少女智能有缺陷，因此認為邱男明知少女有心智缺陷，還2度性侵少女，不採信邱男說詞，認為邱男惡性重大，本月5日依2個加重強制性交罪各判邱男8年徒刑，合併執行14年徒刑，全案可上訴。

(中國時報)