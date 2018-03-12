2018年03月12日 04:10 中國時報 劉宥廷 ／高雄報導 ／高雄報導

高雄某國中體操隊教練被控長期性侵女選手，震驚各界，高雄地檢署10日晚間已傳喚該名教練到案。據了解，該名教練否認性侵，辯稱時間久遠，已忘記了，但檢察官認為該教練涉嫌妨害性自主罪嫌疑重大，訊後諭令以30萬元交保，並限制出境。

據了解，目前已有2名被害人出面指控教練獸行，但有不少被害人不願提告，但檢方仍在聯繫其他被害人出面說明，釐清教練犯案情節是構成利用權勢性交罪或是強制性交罪。

據指出，前女體操選手揭發隱忍15年教練的性侵惡行，2月6日在社工陪同下到婦幼隊報案。

PO文指控性侵的被害人表示，案發時約在1996至2006年間，她也提供當時可能共有5個受害人，但據了解，經檢警訪談、接觸後，她們多半不願提及往事，就算有人願吐露真相，卻拒絕對教練提告，也有人完全噤聲。

這名被控性侵的54歲體操教練曾是國手，也教過大學，是體操界資深教練，帶隊常有優異成績，也曾獲優秀教練表揚，在高雄某國小任教超過27年。檢警獲報時已查扣電腦等相關證物，本來想擴大訪談可能被害人，不料有被害人在網路提前自曝案情。

高雄地檢署10日晚間傳喚該名教練調查，他都以時間久遠、不復記憶為由，否認性侵；雖然教練對指控內容避重就輕，但檢方認定他嫌疑重大，訊後諭令30萬元交保，限制住居、出境、出海，也盼更多受害人出面指認。

高市府教育局依性平法啟動調查，要求教練請假至調查結束，並提供檢舉專線「0800-775-885」，籲受害者勇敢站出來指證。

(中國時報)