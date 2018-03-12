狼教練到案辯失憶

友善列印
中國時報
／高雄報導

高雄某國中體操隊教練被控長期性侵女選手，震驚各界，高雄地檢署10日晚間已傳喚該名教練到案。據了解，該名教練否認性侵，辯稱時間久遠，已忘記了，但檢察官認為該教練涉嫌妨害性自主罪嫌疑重大，訊後諭令以30萬元交保，並限制出境。

據了解，目前已有2名被害人出面指控教練獸行，但有不少被害人不願提告，但檢方仍在聯繫其他被害人出面說明，釐清教練犯案情節是構成利用權勢性交罪或是強制性交罪。

據指出，前女體操選手揭發隱忍15年教練的性侵惡行，2月6日在社工陪同下到婦幼隊報案。

PO文指控性侵的被害人表示，案發時約在1996至2006年間，她也提供當時可能共有5個受害人，但據了解，經檢警訪談、接觸後，她們多半不願提及往事，就算有人願吐露真相，卻拒絕對教練提告，也有人完全噤聲。

這名被控性侵的54歲體操教練曾是國手，也教過大學，是體操界資深教練，帶隊常有優異成績，也曾獲優秀教練表揚，在高雄某國小任教超過27年。檢警獲報時已查扣電腦等相關證物，本來想擴大訪談可能被害人，不料有被害人在網路提前自曝案情。

高雄地檢署10日晚間傳喚該名教練調查，他都以時間久遠、不復記憶為由，否認性侵；雖然教練對指控內容避重就輕，但檢方認定他嫌疑重大，訊後諭令30萬元交保，限制住居、出境、出海，也盼更多受害人出面指認。

高市府教育局依性平法啟動調查，要求教練請假至調查結束，並提供檢舉專線「0800-775-885」，籲受害者勇敢站出來指證。

(中國時報)

虐死邱小妹 狠父2度性侵幼女判14…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。