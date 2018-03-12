電動自行車 交通安全大地雷

2018年03月12日 04:10 中國時報 王文吉 ／台中報導 ／台中報導

使用電力驅動的代步工具愈來愈多，今年元旦起監理單位開始核發「電動機車」專屬車牌，但路上常見移工騎乘外觀與電動機車相仿，卻列為「慢車類」的「電動自行車」，免掛牌、免考照，上路也無需戴安全帽，違規案例不勝枚舉，甚至還有人酒駕被查獲，成為新的交通安全死角。

違規最高只罰600元

逢甲大學運輸與物流系副教授李克聰表示，政府既然全力推動電動機車達到節能減碳目標，就需有完善配套措施，建議將速度比自行車快、類似「輕簡型機車」的電動自行車併入「電動機車」範疇，駕駛要考照。

他也建議將「電動輔助自行車」定位清楚，納入輔助車輛，只能在園區等特定範圍使用，不能騎上路，以防發生事故後，因處於模糊及三不管地帶，讓警方執法陷入窘境。

交通隊員警無奈表示，因電動自行車歸類為慢車，若駕駛人闖紅燈、紅燈右轉、逆向、超車、違停、超載等，都只能依《道路交通管理處罰條例》的慢車規定，開罰300元至600元，嚇阻力有限。

酒駕者規避高額罰鍰

至於還有1種電動輔助自行車，因同時具有電力、人力2種動力來源，駕駛人藉此鑽酒駕漏洞情況更嚴重。彰化1名老先生日前騎電動輔助自行車肇逃，遭警方攔查，酒測值超過0.8毫克，卻硬拗說自己是用腳踏，意圖規避高額罰鍰，所幸警方提出蒐證畫面，證明他一路用電力騎車，最後移送法辦。

員警指出，騎乘電動輔助自行車酒駕，若是以人力騎乘，只需罰款300到600元，若以動力運轉，則須依公共危險罪移送，若警方沒有蒐證畫面佐證，違規者很容易曚混過關，形成交通安全隱憂。

銀髮族騎乘意外頻傳

此外，銀髮族乘坐電動代步車在馬路上橫行，違規行駛快車道、突然轉彎，常讓其他駕駛人嚇出一身冷汗。台中豐原1位老人家操作電動代步車不慎，暴衝卡在平交道前險遭火車擦撞；大甲78歲林姓阿嬤日前騎電動代步車雙載外籍看護，撞傷73歲賣菜婦人，造成對方手腳挫傷、蔬果全毀。

資深保險專員蕭家惠建議，政府應將電動自行車、電動輔助自行車、電動代步車都納入強制險適用對象，對騎士、行人更有保障。

(中國時報)