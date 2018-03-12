移工街頭狂飆 路人心驚肉跳

警方製作多國語言告示牌，向外籍移工宣導交通安全規範。（王文吉翻攝）

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中國時報
／台中報導
外籍移工難以考取台灣機車駕照，因此騎乘電動輔助自行車代步，常可見他們違規騎上人行道、騎進火車站站區。（王文吉攝）

電動自行車免考照，許多外籍觀光客用於短期代步，而外籍移工則用來長期代步，依規定最高限速25公里，許多業者為衝高銷售量，拿掉限速器，最快可飆到60公里。

根據台中市交通大隊統計，2016年免領牌照慢車事故共387件，去年激增至689件，成長近8成，警方雖未有詳細統計肇事者國籍，但初估大多為年輕學子及外籍移工超速釀禍。

台中市外籍移工近10萬人，移工為求方便，選擇以不需牌照及駕照的電動自行車代步。潭子火車站鄰近加工出口區，上、下班時間常見大批移工騎乘電動自行車快速穿梭，且未戴安全帽，儼然成為「新馬路三寶」，轄區警方常得出動加倍警力維持交通秩序。

當地居民表示，潭子火車站周邊人行道違停嚴重，全是未掛牌車輛，包括自行車、電動輔助自行車及電動自行車，幾乎都是外籍移工及學生停放，直到警方製作多國語言警示牌加強宣導，並透過與仲介業者通訊群組，提供正確停放動線資訊，違停亂象才改善。

台中市議員蕭隆澤說，許多電動自行車拿掉限速器，時速可達40至60公里，移工不懂交通規則，在馬路上橫衝直撞。市議員張雅旻說，潭雅神綠園道假日常有移工騎電動自行車飛馳，對走路的民眾形成威脅。

台中市交通大隊綜合組承辦人林世光表示，一般道路測速器最低門檻50公里，電動自行車、電動輔助自行車只要通過經濟部審核認證，並貼合格標籤就可上路，規定限速25公里，但在路上超速行駛比比皆是，除測速器有漏洞外，行駛在慢車道超速根本抓不到。

豐原監理站人員不諱言表示，絕大多數雇主一方面怕移工騎車亂跑，一方面擔心移工肇事得負連帶責任，都不願簽署移工報考台灣駕照同意書，造成許多移工都騎乘免駕照的電動自行車或電動輔助自行車，但移工大多不諳台灣交通法規，形成交通安全問題。

(中國時報)

電動自行車 交通安全大地雷 滿街無人商店 恐成治安隱憂

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