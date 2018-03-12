滿街無人商店 恐成治安隱憂

自助洗衣店有噪音、廢氣、排水等問題，加上烘乾設備多以瓦斯為燃料運轉，目前僅台北市設有安全管理辦法。（莊曜聰攝）

友善列印
中國時報
╱台南報導

自一例一休實施後，服務業人事成本隨之上漲，坊間出現許多只有機器設備的無人店鋪，根據調查年產值超過2億元之譜，除了加水機、自助洗衣店及自助洗車等，連小吃業也結合販賣機方式創造話題，還有如雨後春筍般冒出的夾娃娃機店，加上超商業者也跨足此領域，卻也引發管理與安全問題。

景氣不佳，市區商店街空屋率攀升，因不需人力顧店免去人事開銷，且投資開店門檻不高，夾娃娃店重新快速興起，許多原本租不出去的店面都重新裝潢，擺上一台又一台夾娃娃機，吸引不少年輕人流連，由於這類機台難以擺脫含有賭博性質的質疑，引發不少家長憂心，盼地方政府研訂自治條例規範。

此外，在人口密集的住宅區，自助洗衣店一家接著一家開，因應空汙問題，烘衣機成了標準配備，但燃料大多是使用天然氣，甚至是瓦斯鋼瓶，日前彰化1間自助洗衣店發生氣爆造成2人受傷，新北市新莊也發生烘衣機突然著火燒傷顧客事件，都引起關注。

這些無人店舖屢傳遭竊、被人破壞等社會案件，加上洗衣機、烘乾機運轉時產生的噪音、汙水、廢氣與相關廢棄物等問題，也凸顯相關單位欠缺法條，來管理這類新興商業模式衍生的安全問題。

不過，無人商店趨勢也已擴及旅館業，台中逢甲商圈有間全台首創的全自助、全自動化無人旅館，消費者號稱從訂房、Check-in到退房，無需任何服務人員，吸引不少背包客、學生及短住族群，靠著較平實價位及地點鄰近逢甲夜市，住房率始終不錯，由於旅客入住需掃描證件留下資料，較無安全疑慮。

超商2大龍頭也看到商機將推出無人商店，不過得透過刷卡、輸入帳號密碼及人臉辨識等，搭配電子支付等方式，才能走入店內消費，可知有自主性的管理，才能解決無人商店最重要的「安全」問題。

(中國時報)

移工街頭狂飆 路人心驚肉跳 無人化加速 政府腳步要跟上

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。