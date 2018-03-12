滿街無人商店 恐成治安隱憂

2018年03月12日 04:10 中國時報 莊曜聰 ╱台南報導 ╱台南報導

自一例一休實施後，服務業人事成本隨之上漲，坊間出現許多只有機器設備的無人店鋪，根據調查年產值超過2億元之譜，除了加水機、自助洗衣店及自助洗車等，連小吃業也結合販賣機方式創造話題，還有如雨後春筍般冒出的夾娃娃機店，加上超商業者也跨足此領域，卻也引發管理與安全問題。

景氣不佳，市區商店街空屋率攀升，因不需人力顧店免去人事開銷，且投資開店門檻不高，夾娃娃店重新快速興起，許多原本租不出去的店面都重新裝潢，擺上一台又一台夾娃娃機，吸引不少年輕人流連，由於這類機台難以擺脫含有賭博性質的質疑，引發不少家長憂心，盼地方政府研訂自治條例規範。

此外，在人口密集的住宅區，自助洗衣店一家接著一家開，因應空汙問題，烘衣機成了標準配備，但燃料大多是使用天然氣，甚至是瓦斯鋼瓶，日前彰化1間自助洗衣店發生氣爆造成2人受傷，新北市新莊也發生烘衣機突然著火燒傷顧客事件，都引起關注。

這些無人店舖屢傳遭竊、被人破壞等社會案件，加上洗衣機、烘乾機運轉時產生的噪音、汙水、廢氣與相關廢棄物等問題，也凸顯相關單位欠缺法條，來管理這類新興商業模式衍生的安全問題。

不過，無人商店趨勢也已擴及旅館業，台中逢甲商圈有間全台首創的全自助、全自動化無人旅館，消費者號稱從訂房、Check-in到退房，無需任何服務人員，吸引不少背包客、學生及短住族群，靠著較平實價位及地點鄰近逢甲夜市，住房率始終不錯，由於旅客入住需掃描證件留下資料，較無安全疑慮。

超商2大龍頭也看到商機將推出無人商店，不過得透過刷卡、輸入帳號密碼及人臉辨識等，搭配電子支付等方式，才能走入店內消費，可知有自主性的管理，才能解決無人商店最重要的「安全」問題。

(中國時報)