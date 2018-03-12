無人化加速 政府腳步要跟上

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中國時報
╱台南報導

隨著美國亞馬遜無人商店Amazon GO的發表，有台灣超商業者也投入無人商店的開發與經營，這波科技化潮流，是否會讓現有的一般無人商店產生變革，後續還值得觀察。

成功大學工業與資訊管理學系教授王逸琳認為，透過大數據的蒐集管理及感應設備進步，無人商店的確是未來趨勢，但究竟能走多快、走多遠仍屬未知數，畢竟在系統成熟化程度不足時，技術上雖然可行，但耗費成本不見得比現行方式低，目前都在試驗階段。

王逸琳說，從台灣現在較為風行的無人商店種類來看，都是屬於人力取代性較高的類別，或者是相對較為簡單的消費行為，才使用自動機械取代人員配置，其實在服務業中，特別強調「人」的價值，連Amazon GO也並非真正無人，只是降低人力配置而已。

遠東科技大學企業管理系主任蕭慧德表示，2018年應可視為無人商店的起始與指標年分，大型企業結合先進技術，將會對市場起帶頭示範的效果，可以預見的是，4大超商會相繼投入開設自動化據點，而從政府推動一例一休開始，在人事支出成本提高下，也會加速企業推動無人化的速度。

蕭慧德指出，民間現有的無人商店，未來勢必受到科技影響，透過支付方式改變，形成無人商店與共享經濟結合模式，一旦這類商業型態成熟後，相關法令也必須應運而生，才有助於相關業態的管理。

(中國時報)

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